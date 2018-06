fra, Novinky

Jmenuje se to Mamba GT3 Street a práce na voze trvaly opravdu hodně dlouho. Vždyť už v roce 2015 byly první skici. Postupně se auto skládalo dohromady. On to totiž není jen tak nalepený plast na původní karoserii. Tohle je prý kompletní přestavba. Karosářské díly vytvořila z uhlíkového kompozitu specializovaná firma Casborn Styling Studio.

Na autě nezůstal kámen na kameni. Přední maska i nárazník zmizely a nahradila je nová verze jen s načrtnutými ledvinkami. Blatníky jsou extrémně vytažené ven. Zadní difuzor má rozměry vjezdu do garáží a největší pozornost pak zaslouží gigantické prahy. Designéři se inspirovali hned několika legendami minulosti – od Toyoty Supra přes Plymouth Hemi Superbird až po závodní vozy DTM.

Mamba GT3 Street

FOTO: Hoffy Automobiles

Mamba GT3 Street

FOTO: Hoffy Automobiles

Ovšem není to jen „masírka”. Pod kapotou je prý dvojnásobně přeplňovaný řadový šestiválec 3,0l, jehož výkon se vyšplhal do opravdu úctyhodné výše. Firma prý nabízí zákazníkům naladění podle jejich přání, a to až do 750 koní! Výkonům samozřejmě odpovídá i zrychlení na stovku, které prý spadlo pod tři sekundy.

Úpravy pak ale musí být i na podvozku. Ten nesnížený, vyztužený má závodní pružící jednotky, závodní brzdy Brembo GT a kola o průměru 20, nebo 21 palců.

Interiér má nové obšití a také třeba audiosouprava může mít díky péči odborníků příkon 600 W.

Pokud byste se do auta zamilovali, není problém ho přímo pro vás postavit. Ta nejslabší verze ale prý stojí v USA v přepočtu 4,6 miliónů korun. V základu. Bez specialit.