Vzhledem k tomu, že jde vlastně o jakousi předělávku modelu DB11, je to naprosto fantastický počin. Vzhledově by to nikdo nečekal, nikdo by tyto modely nespojoval. Jde totiž o výrazně silnější a dramatičtěji tvarovaný vůz. Zvlášť maska chladiče, které je velká jak železniční tunel, dělá z auta naprostý originál.

Nejdůležitější ale je, co je za maskou. Je to opět vidlicový dvanáctiválec s přeplňováním, jenže tady naladěný na úžasných 533 kW (715 koní) a točivý moment 900 Nm. Proti DB11 to tedy znamená nárůst o 81 kW (110 koní) a 200 Nm.

Podvozek by měl být stejný jako v DB11, jen o něco snížený a s novými adaptivními pružícími jednotkami. Brzdy budou ve standardu karbon-keramické a převodovka nebude tak civilní. Bude ve sportovním módu pořádně kopat a poskytovat plný výkon bez čekání.

Tohle auto, které by mělo i přes výrazné snížení hmotnosti (však také superleggera znamená super lehký) mít stále nějakých 1700 kg, dokáže zrychlit na stovku za 3,4 sekundy, sto mil za hodinu (160 km/h) dá za 6,4 s a ručička rychloměru se zastaví na 340 km/h.

A protože je to stále luxusní GT, má auto ve standardu precizní audiosoupravu, panoramatický pohled kamerami kolem vozu při parkování, luxusní obšití sedadel i přístrojové desky… Ovšem cena je víc než nelidová. Začíná někde pod sedmi milióny korun.

