mb, Novinky

Muž z čínské provincie Ťiang-su si koupil nové BMW řady 5 a chtěl drobným ceremoniálem poděkovat bohům za nové auto a požehnat jej. Proces však zahrnoval oheň a vůz od něj pravděpodobně chytnul.

Stalo se to v úterý minulého týdne na parkovišti obytného komplexu ve městě Jang-čou, píše čínský zpravodajský web ThePaper. Vlastník vozu a jeho manželka kolem auta rozestavěli vonné tyčinky-pyramidy, talíře s obětinami a na kapotu rozprostřeli červenou látku.

„O dvacet minut později mi soused říká, že mé auto hoří,” cituje nešťastníka web South China Morning Post a video ukazuje BMW v plamenech. Na scénu byli přivoláni hasiči, kterým uhašení požáru zabralo deset minut.

Příčina požáru není podle hasičů jednoznačná, bude ji třeba objasnit. Pravděpodobně však vůz zapálil právě onen obřad. Nebylo by to poprvé, co auto takto chytlo, píše dále web South China Morning Post.

Cena vozu byla údajně necelého půl miliónu jüanů, tedy asi 1,7 miliónu korun. V Číně jsou totiž importovaná auta zatížená velmi vysokými daněmi.