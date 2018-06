fra, Novinky

Elon Musk svými tweety dokáže rozbouřit světové burzy, zvednout ze židle milióny fanoušků jeho aut a také rozesmutnět další milióny lidí. Mezi nimi budou třeba Poláci, Slováci, ale hlavně lidé z naší země. Zakladatel a šéf Tesly totiž na svém tweetu dostal přímou otázku, kde ostaví novou továrnu Gigafactory v Evropě. A on na ni odpověděl velmi přímo: „Německo je první evropskou volbou“.

To znamená, že naše šance jsou už asi mizivé. Znáte Elona Muska. Ten když řekne, tak se to prostě musí stát přesně podle něho. Takže Německo asi vyhraje a má to svou logiku. Dodal totiž, že továrnu by nejraději postavil poblíž Beneluxu a německo-francouzských hranic. To znamená někde poblíž místa, kde dnes má svoji základu velký spojenec Tesly - Grohamm Engineering, což je belgická společnost zabývající se automatizací výroby a dodávající do továrny Tesla komplexní systémy. Právě ona by měla zásobit evropskou továrnu a vlastně ji během několika týdnů od dostavění zprovoznit.

Čína a Indie?

Elon Musk už také ví, že postaví další dvě továrny Gigafactory. Jedna bude v Číně (pravděpodobně někde mezi Šanghají a Nanjingem, kde je dnes největší koncentrace světových firem, které by mohly dodávat technologie a díly) a ta druhá na dalším zatím blíže nespecifikovaném místě. Z několika zdrojů vyplývá, že čínská továrna by vlastně byla vytížena pro čínský trh, takže další továrna by se mohla otevřít v Indii, kde je hodně levných pracovních sil, hodně technologických firem a hlavně je to lokalita dokonalá pro zásobování zemí třetího světa.