mb, Novinky

Sníte doma před televizí, s ovladačem v ruce a mistrně vykružujíce slavnou Vývrtku na Laguna Seca či Eau Rouge na Spa-Francorchamps, o kariéře závodního pilota? Zbytečná otázka, je to sen snad každého petrolheada, který doma závodí na počítači nebo playstationu.

Nyní se můžou ti nejlepší poprat o titul mistra světa ve virtuálních závodech. V rámci hry Gran Turismo Sport najdete i šampionáty vytvořené ve spolupráci s FIA, Mezinárodní automobilovou federací.

Jsou to online poháry, podléhající oficiálním pravidlům FIA pro danou třídu. A ti hráči, kteří si do šampionátu FIA v GT Sport vyberou vůz značky Nissan a budou nejrychlejší, vyhrají zájezd do Japonska a ve světovém finále projdou školením mentora Nissanu.

Nissan GT-R ve hře Gran Turismo Sport

FOTO: Nissan

Ti účastníci, kteří budou hrát z Evropy, budou zároveň zařazeni do Nissan GT Sport Cupu. Tucet nejlepších v rámci tohoto poháru se utká ve finálovém kole, konaném při podniku šampionátu vytrvalostních závodů Blancplain GT v září v Barceloně. Opět virtuálně, ale za pomoci a podpory skutečných pilotů závodních aut.

Automobilka Nissan má s kombinováním virtuálního závodění s reálným bohaté zkušenosti. V rámci programu GT Academy minulosti posadila do skutečného závodního vozu ty nejlepší virtuální piloty; celkem jich už bylo dvaadvacet.