Audi představila malý, ale pořádně agresivní A1 Sportback

Kdybychom měli zařadit ve výrobní řadě Audi A1 Sportback, tak je to co do velikosti určitě až k samému dnu. Ovšem pokud na vahách bude rozsah sportovnosti a naštvaného výrazu, pak by byl naopak na vrcholu.