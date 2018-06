mb, Novinky

Německá automobilka Mercedes-Benz testuje svá nová auta i v Praze. Aktuálně můžete potkat maskované SUV, pod kamufláží se velmi pravděpodobně skrývá nová třída GLE. Náš čtenář prototyp vyfotil koncem minulého týdne na Jiráskově mostě.

Maskovaný prototyp Mercedesu GLE v Praze

FOTO: Petr Levý

Současná třída GLE, označená W166, je na trhu už od roku 2011, s faceliftem od roku 2015, při kterém byla přejmenována z ML na GLE. Podle britského webu Autocar by se nová generace – ta, kterou vidíme na fotografiích – měla oficiálně představit ještě letos.

Očekává se, že přijde varianta AMG s přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem a také plug-in hybrid. Ten ovšem očekávejme až později. Soudě dle nepříliš agresivního předního nárazníku na fotkách vidíme nějakou „normální” verzi.

Maskovaný prototyp Mercedesu GLE v Praze

FOTO: Petr Levý

Tvar karoserie není od dosavadní generace příliš odlišný, ale vypadá o trochu méně „krabicoidní”. To by mohlo znamenat snížení odporu vzduchu, a s tím i spotřeby paliva. Podle Autocaru by pod kapotou měly pracovat nové řadové čtyřválce a šestiválce, kromě již zmíněné verze AMG, která dostane V8.

V kabině se dle Britů máme těšit na infotainment MBUX, který nabídne pokročilé hlasové ovládání a navigaci pomocí rozšířené reality. Pochopitelně, GLE je pro Mercedes důležitý model – vloni značka prodala celkem zhruba 712 tisíc SUV a crossoverů.