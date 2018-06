fra, Novinky

Zaměřovat se jen na automobily, je u automobilek poněkud krátkozraké. Ford to ví. A tak má svůj speciální Ford Smart Mobility Team, který se zabývá ledasčím – od navrhování koloběžek až po bezpečné přechody pro chodce. A někde mezi tím je tahle novinka – bezpečná bunda pro cyklisty.

Především je vybavená světly, a to jak na rukávech, tak i v lemech bundy. Cyklista je tak vidět dobře i zboku a zezadu, protože čím víc osvětlený je, tím lépe. Navíc světla na rukávech reagují na zvednutí ruky a změní svou intenzitu a barvu, takže zvýrazní gesto pro odbočení.

Stejně tak mění svou intenzitu i zadní světla. Suplují tak klasická brzdová světla na motocyklu, která kola nemají.

Jak to poznají? To je další skvělá věc. V rukávu je speciální místo pro mobil. Ten se propojí s bundou a jeho senzory dokážou zachytit brzdění. Tuto informaci předají světlům v bundě a je to. Prodleva je minimální. Stejně tak Ford vyvinul i speciální sluchátka, která mohou navigovat cyklisty i za jízdy. Navigace tak neruší vizuálně od jízdy a všechny informace jsou předávány poslechem, a navíc je v rukávech i malé vibrační zařízení, takže jemná vibrace upozorní, kam má cyklista jet.