Krásná anglická zahrada v bohnické léčebně byla předchozí čtyři roky důstojným místem, které více připomínalo legendární britský Goodwood, jímž se pořadatelé před pěti lety očividně inspirovali. Ale nové prostory Výstaviště nejsou vysloveně špatné. Dříve to bývalo lepší, a to netvrdíme jenom my, ale i lidé, se kterými jsme v sobotu v Holešovicích hovořili.

V sobotu odpoledne jsme se vydali podívat, jak se pátý ročník povedl. Už první dojem byl příjemný, protože vstup v tu chvíli byl zcela bez front, a kdo si nepořídil vstupenku v předprodeji, koupil si ji za pár vteřin. Pomohlo i rozložení do tří dnů, to v Bohnicích se čekalo dlouhé desítky minut. Ovšem cena 549 korun za jednodenní vstupné spoustu lidí odradí.

Tématická výstava k založení Československa hned u vstupu do areálu.

Kaskadérská show zaujala, plocha pro jízdy aut o dost méně



Nepochopitelné pak je, že si dovnitř nemůžete vzít plastovou lahev s vodou (pokud nejdete přes VIP či novinářský vstup), o to nepochopitelnější, když je venku třicet stupňů a na rozdíl od bohnického výstaviště zde na vás mezi vybetonovanými pavilóny praží slunce. Zákaz prodeje alkoholických nápojů naopak chápeme, ty na podobné výstavy skutečně nepatří.

Plocha je v Holešovicích rozsáhlá, a třebaže možnosti pro představení aut v pohybu jsou na zdejší hrbolaté trati stále hodně omezené, pro návštěvníky je to vždy vítané zpestření. Hezky se koukalo na kaskadérskou show ve freestyle motocrossu, kde čtyři FMX jezdci předváděli přes deset metrů vysoké skoky, kdy i otrlejší diváci zapomněli dýchat.

Vpravo Tatra 603

Hned na začátku jste mohli vidět desítky automobilů - škodovky, pragovky či tatrovky. Nejvíce bylo automobilů ze sedmdesátých a osmdesátých let, nechyběly ani specialitky a dva autobusy 706 RTO. Monotematicky pojatá úvodní část exponátů patřila k tomu nejzajímavějšímu, tradičně povedený byl stánek Mercedesu, Fordu (historické i současné GT) a koutek s vozy Ferrari.

Autosalon a výstava v jednom



Pár exponátů (nejviditelnější to bylo na Pagani Hyuayra) bylo už na minulých ročnících a samozřejmě z údajné tisícovky vystavovaných aut byly desítky běžných nových modelů, které zde vystavovali dealeři. Některá auta byla zamknutá (stánky Audi či Volva), třeba u Fordu jste se mohli posadit do libovolného „běžného” modelu.

Pátý ročník výstavy Legendy - zcela vpravo Ford T, vedle Escort Cosworth, vlevo vykukuje Ford Focus RS Mk1.

Kombinace výstava aut/autosalon u takto pojaté výstavy nevadí. Vystavovatelů bylo dost (nenašli jsme snad jedině BMW) a zájemcům umožní si auto alespoň naživo prohlédnout. U takto velké akce je to patrně lepší, než kdyby obří areál z konce 19. století zel prázdnotou. Kdo chce komornější akce, striktně vyhrazené krásným starým automobilům, ten pojede na Concours d´Elegance na středočeském zámku Loučeň.

Gró Legend je ale samozřejmě v historických a sportovních automobilech a těch bylo i letos velké množství, projít celý areál a prohlédnout si vystavené exponáty, to zabere příjemné tři čtyři hodiny.

Stánků s kvalitním občerstvením bylo více než v minulých ročnících.

Pátý ročník výstavy Legendy

Proti minulým ročníkům se rok od roku zlepšuje nabídka občerstvení - na Výstavišti byla spousta stánků, kde se dalo chutně najíst.

Sobotní odpoledne pokazily silný déšť a bouřka, které na některých místech i vyvrátily stromy, to je ale riziko výstav pod širým nebem, které mají své neopakovatelné kouzlo. Ke cti organizátorů budiž přičteno, že do rána areál vyčistili a v neděli už zase mohla výstava probíhat bez omezení.

Změna prostředí pátému ročníku neprospěla, a když to srovnám s tím, co akce nabízela na svém úplném začátku, přijde mi, že to začíná být více o komerci a méně o samotné radosti z automobilů, především historických a youngtimerů. Uvidíme příští rok, pořadatel Lubor Kos už oznámil, že se na stejném místě bude konat další, v pořadí šestý ročník.

Sobotní odpoledne pokazil prudký, více než hodinový déšť, ale počasí neporučíte.

