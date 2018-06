fra, Novinky

Taycan bude první kompletně elektrické Porsche. Bude vznikat v Zuffenhausenu, i když se dříve spekulovalo, že by automobilka mohla výrobu (alespoň z části) přesunout do místa s největším odbytem – Číny.

V současnosti probíhá přestavba závodu a úprava všech linek. Opravdu všech, protože nasazení tohoto vozu znamená velkou logistickou operaci, protože už brzy by tu měla jet výroba dalších dvaceti tisíc vozů ročně. A na to továrna v Zuffenhausenu stavěná tak úplně nebyla. Firma tak musela do výroby investovat 700 miliónů eur, což je asi 17 miliard korun.

Menší než Porsche Panamera

Automobil bude čtyřdveřovým sedanem, stejně jako koncept Mission E. Ostatně z něj také bude ve velké míře vycházet. Velikostně tak zapadne někam mezi modely 911 a Panamera. Automobilka slibuje, že kapacita akumulátorů o zatím oficiálně nespecifikované velikosti (hovoří se o 90 kWh) by se měla na 80 % dobít za 15 minut, ovšem na nabíječce při napětí 800 V. A takovou tu zatím nikdo nemá, ovšem Porsche počítá s jejich konstrukcí a instalací. V nabídce by mělo být i nabíjení pomocí indukce.

A kolik bude stát elektromobil? To zatím nebylo uvedeno. Ale vezměte si jako příklad hybridní Panameru 4 E-Hybrid. Ta u nás stojí víc než tři milióny korun. Za elektromobil tak bude chtít značka asi o kousek víc.