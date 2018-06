Marek Bednář, Novinky

Pořád se o tom hovoří - ojetá auta můžou mít stočený tachometr, dávejte si na to pozor, nenaleťte podvodníkům. Podle odhadů společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním ojetých aut, je na českém trhu ojetin zhruba 40 % vozů stočeno v průměru o 100 tisíc kilometrů.

Proč se to děje? Odpověď je jednoduchá - zájemci o ojetá auta chtějí vůz s co nejnižším kilometrovým proběhem. Strana nabídky odpovídá, ovšem leckdy nepoctivě - upraví číslo, které ukazuje displej v přístrojovém štítu.

Sto tisíc je krásné číslo, ovšem u tohoto auta nepravdivé.

To se ovšem snadno napíše, ale co si pod pojmem „stočení tachometru” představit? Když je to tak běžné, jak Cebia naznačuje, musí to umět docela dost lidí. Podařilo se nám zkontaktovat technika, který nám to byl ochotný ukázat. Pak stačilo jen sehnat správné auto.

O osmdesát tisíc „mladší” během chvilky

Pokusným králíkem se stal Seat Toledo generace 1M. Toto Toledo je technicky spřízněné se Škodou Octavia první generace a několika dalšími vozy koncernu Volkswagen - stojí na platformě PQ34.

Seat Toledo gen. 1M nám posloužil k pokusu s výsledkem pro leckoho překvapivým.

Co tedy obnáší ono mytické stočení tachometru? Technik zasunuje kabel do portu OBDII v palubní desce a spouští počítač s programem, určeným k úpravě stavu tachometru. Po chvíli na počítači vidíme stejné číslo, jako na displeji vozu.

Tam zadává novou hodnotu - můžete zadat jakékoliv šestimístné číslo - a změnu potvrzuje. Budíky Seatu bliknou - chvíli vůz hlásí vypršený servisní interval, protože jeho majitel s ním už nejezdí do autorizovaného servisu - a najednou má vůz najeto o zhruba 80 tisíc kilometrů méně.

Dohromady to trvalo jen pár minut. Kdyby měl být tento Seat prodáván, stačilo by ho naleštit a označit za vůz po starém pánovi, který s ním jezdil ve středu na nákup a v neděli do kostela, a proto má za 15 let provozu najeto jen 101 tisíc kilometrů.

Má originální kola a krásný lak...

Samozřejmě, dělali jsme pokus, experiment, nesnažili se někoho podvést. Po natočení videa jsme hodnotu na tachometru vrátili zpátky na původní hodnotou 183 tisíc kilometrů.

Program původně vznikl k opravám Octavií



Původním účelem programu není podvádět zákazníky autobazarů, ale opravovat auta. Zejména Octavie první generace mívaly problémy s budíky, které se nejčastěji řešily jejich výměnou.

Jenže kilometrový proběh u takto starých aut bývá uložen právě v přístrojovém štítu; zrovna u Seatu, na kterém jsme experimentovali, to tak podle technika je. Při jeho výměně tedy bylo nutné nastavit kilometry na původní hodnotu a k tomu onen program vznikl.

Původně spolu s potřebným kabelem stál desetitisíce korun a okénko k úpravě stavu tachometru v něm nebylo. Někdo ale prolomil zabezpečení přístrojového štítu a program upravil. Dnes se dá stáhnout na internetu, říká technik. Kabel koupíte za pár stovek z Číny.

...a interiér je ve výborném stavu, tak proč by nemohl mít najeto jen 101 tisíc kilometrů?

Modernější auta mají kilometrový proběh uložený kromě budíků také v různých řídících jednotkách, a také zabezpečení je mnohem lepší. Změna stavu tachometru tedy u novějších aut není tak snadná. Ovšem není nemožná.

Podle technika se v některých případech stav tachometru „klonuje” - máte-li dvě stejná auta, ale jedno má nižší proběh než druhé, zkopírujete nižší číslo do vozu s vyšším číslem. A je jen otázkou času, než někdo přijde na způsob, jak na displej nastavit v podstatě jakékoliv číslo, dodává technik.

Nejde jen o cenu, ale i o plánování důležitého servisu



Upravený stav tachometru ale není problém jen z hlediska toho, že vás prodávající podvádí a chce určité peníze za věc, která má menší hodnotu. I když je tohle nejčastěji skloňovaný důvod, proč proti stáčení bojovat.

Podle najetých kilometrů se orientujeme i při údržbě auta. Uveďme příklad: vůz má interval výměny rozvodů 160 tisíc kilometrů. V 315 tisících ho někdo stočí na 180 tisíc, servisní knížku zahodí a vůz nabídne k prodeji.

Vy, jako nový majitel, byste tak měli rozvodový řemen vyměnit v podstatě hned po koupi, protože je na konci své životnosti. Jenže nemáte-li jiný údaj, máte za to, že řemenu zbývá ještě 140 tisíc kilometrů. Ve skutečnosti však bude téměř dvakrát přesluhovat, čímž roste riziko jeho přetržení a zničení motoru.

Na první pohled nejsou vidět ani „sídlištní šrámy” od nepozorně parkujících sousedů.

Co dělat, abyste nekoupili ojeté auto se stočeným tachometrem? Je to relativně jednoduché - nechtějte auto s co nejnižším kilometrovým proběhem, ale v co nejlepším technickém stavu.

Může se zdát, že to spolu souvisí, ale číslo na tachometru o stavu auta neříká vůbec nic. Jsou auta, která jsou po 150 tisících zralá na odpis, a jsou auta, která po 550 tisících vypadají v perfektní kondici. Stojí za tím zejména to, jak se k autu předchozí majitelé chovali. [celá zpráva]

Stáčení tachometrů je nelegální už nyní, je to jednoduše podvod. Přesto se to děje. Jen tak, že nebude poptávka po autech s nízkým proběhem, ale po autech v dobrém technickém stavu, se počet aut se stočeným tachometrem na trhu ojetin sníží.