mb, Novinky

Uhodli byste, který den v týdnu se stane nejvíc nehod? Takovouto otázku novinářům položila automobilka Škoda na prezentaci své nové aktivity nazvané Bezpečný pátek.

Nejnebezpečnějším dnem v týdnu co do počtu dopravních nehod je skutečně pátek. Důvod je jednoduchý - říká se mu syndrom víkendové hlavy. Když jedeme v pátek z práce, jsme už myšlenkami uprostřed soboty - co je třeba udělat na zahradě, co koupit na večerní grilování, kam vyrazit na výlet či za zábavou.

Proto se z celkového počtu 103 821 nehod, které byly zaviněny řidiči motorových vozidel v roce 2017, dle Škody, která se odkazuje na policejní statistiku, stalo v pátek 17 453 nehod. Relativně těsně druhý je čtvrtek s 16 108 nehodami a třetí je středa s 15 961 nehodami. Nejméně nehod se naopak stává v neděli - celkem to vloni bylo 11 067 nehod.

Logo hnutí za bezpečný pátek

FOTO: Škoda Auto

Škoda tedy iniciovala tzv. hnutí za bezpečný pátek, ve kterém spolupracuje mimo jiné s dopravní policií. Ta ze čtyř segmentů řidičů v ČR identifikovala dvě nejrizikovější skupiny řidičů - mladé lidi do 30 let a starší řidiče. Zbylé dva segmenty jsou rodiny s dětmi a ženy-řidičky.

A proč zrovna starší a mladší řidiči jsou nejrizikovější? Samozřejmě je to poněkud zobecňující hodnocení, ale starší řidiči dle Škody nejsou zvyklí na asistenční systémy a moderní technologie nových aut, když nejvíce svých kilometrů najezdili bez nich. A mladí lidé jsou prý pořád na telefonu, takže je u nich největším rizikem nepozornost.

„Páteční” iniciativu podporují data z vlastního výzkumu dopravních nehod

Automobilka Škoda ve snaze zlepšit bezpečnost svých aut také zkoumá dopravní nehody. Ovšem nikoliv v simulacích - přímo jezdí na místa, kde se stane nějaká dopravní nehoda, a zkoumá, jak dopadlo auto a jeho posádka, jaká byla příčina nehody apod.

Výzkum dopravní bezpečnosti, jak se iniciativa Škody jmenuje, probíhá už deset let. Za tu dobu ve spolupráci s policií, hasiči, policejní akademií a některými nemocnicemi v ČR do své databáze nabral 1 048 nehod.

Tento pruhovaný kodiaq obráží dopravní nehody škodovek s výzkumnými účely.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Všechny tyto nehody spojuje fakt, že v nich figurovalo auto značky Škoda; tento výzkum je zaměřený hlavně na zlepšení bezpečnosti škodovek, ale přispívá i ke zlepšení bezpečnosti na silnicích obecně.

Výzkum zjistil, že ze sledovaných nehod byl v 99 % případů na vině lidský faktor. Nejčastější byla srážka s jiným osobním autem, následovaná srážkou s chodcem a s pevnou překážkou. Zajímavostí může být, že nehody s cyklistou tvoří jen naprosté minimum případů.

Statistika nehod zkoumaných Výzkumem dopravní bezpečnosti říká, že nejčastější je srážka s osobním autem (graf vlevo), a to ve 390 případech z celkem 1 048. Mezi typy nehody (graf vpravo) je nejběžnější čelní srážka.

FOTO: Škoda Auto

Nedílnou součástí tohoto výzkumu je samozřejmě prevence nehod a zmírňování jejich následků, a to nikoliv jen ve vztahu k veřejnosti, ale i ke složkám IZS. Ročně projde školením okolo 300 jejich příslušníků.

Škoda nám ukázala speciálně upravený kodiaq a karoq, s jejichž pomocí tato školení probíhají. Nikoliv nepodobně dvěma hyundaiům, které za podobným účelem dostali hasiči Moravskoslezského kraje, i tyto vozy jsou „průhledné”.

„Výuková” Škoda Kodiaq v částečném řezu

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Části jejich karoserií jsou odstraněny tak, aby bylo vidět konstrukční prvky, a různé barvy označují výztuhy a konstrukční prvky vyrobené z oceli různé tvrdosti. Ovšem, vidět je i do struktury sedadel či volantu.

„Výuková” Škoda Karoq v částečném řezu

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Na straně prevence je co zlepšovat

„Myslíme si, že otázka prevence není využitá tak, jak by využitá být mohla, a myslíme si, že i my jako firma Škoda auto můžeme přispět,” říká Petr Kraus, vedoucí Výzkumu dopravní bezpečnosti.

A proto pro zlepšení bezpečnosti na silnicích Škoda také pořádá vzdělávací akce na školách, a to už od prvních tříd základních škol. Spolupracuje také se vzdělávacími centry, pořádá různé akce pro veřejnost a spolupracuje s internetovým edukačním portálem Bezpečné cesty.

Ten je v podstatě webovou aplikací, kde se můžete např. otestovat z toho, jak dobře znáte dopravní značky. Široké možnosti nabízí web dětem - můžou si vyzkoušet, jak se pohybovat po městě nebo jak správně přecházet silnici.

Simulace nehody na přechodu v rámci portálu Bezpečné cesty

FOTO: Škoda Auto

Tento portál je vhodný i pro dopravní výchovu ve školách. Učitel na něm může nastavit různé scénáře a na nich dětem ukazovat, jak správně přecházet silnici. Třeba, že mezi zaparkovanými auty řidič jedoucího vozu nemá šanci včas vidět člověka, který se chystá přecházet.