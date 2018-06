fra, Novinky

O tohle modelu jsme už psali dříve. Teď je to ale oficiální a na povrch vypluly i nové detaily. [celá zpráva]

Už jen počet kousků je úžasný. Tohle auto má ale spoustu dalších zajímavých věcí. Tak například osmistupňovou převodovku. Ano, skutečně ji má a skutečně se na ní dá řadit. V modelu 1:8, kde na délku má auto 56 centimetrů, je to naprosto fantastické.

Bugatti Chiron ve stavebnici Lego

FOTO: Lego

A to není všechno. Tak například má svůj Speed Mode, kdy se zvláštním ovladačem (který vypadá jako klíč k vozu) zvýší nastavení zadního křídla do sportovní pozice, aby byl přítlak co nejvyšší. Šestnáctiválec má samozřejmě pohyblivé písty, funkční jsou pružiny i řízení. Každé auto pak má své výrobní číslo, stejně jako skutečné auto.

Bugatti Chiron je opravdu mistrovským kusem Lega. Fanoušci například znají Porsche 911 GT3 RS, které bylo oslavováno jako to nejúžasnější dílko vůbec. Jenže to mělo pouhých 2704 kusů.

Takže na Bugatti bude potřeba docela dost času. A také cena není nejnižší – v Česku stojí 9999 Kč. Ale to je přece jen o dost méně než cena skutečného vozu. Tu dokonce ani oficiálně firma nezveřejňuje, ale předpokládá se, že je někde nad 60 milióny korun.