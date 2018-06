maž, Novinky, ČTK

Sergio Marchionne (65), který počátkem příštího roku svůj post opustí, uvedl, že dieselové motory postupně zmizí z vyráběných osobních vozů - a to do roku 2021. Plně elektrizovaný se stane model Fiat 500.

Hybridní budou i známé modely od Jeepu - Grand Cherokee, Wrangler a Renegade. Maserati pro trh připraví plně elektrický sportovní model.

Za finančně nejslibnější pak Marchionne označil značky Jeep, RAM, Alfa a Maserati. Do technologií elektrického a hybridního pohonu bude firma v příštích pěti letech investovat devět miliard eur (232 miliard korun). Společnost také plánuje založit svou finanční divizi, která by nabízela půjčky na nákup automobilů. Do konce letošního června navíc koncern FCA splatí veškeré své dluhy.

Automobilka předpokládá, že do roku 2022 se jí podaří zdvojnásobit provozní zisk, počítá přitom s růstem prodejů v průměru o sedm procent ročně.

Alfa pro čínský trh připravuje prodloužené verze modelů Stelvio a Giulia, chystá se i velký sporťák 8C a kupé na bázi giulie. Za čtyři roky by podle šéfa koncernu Fiat Chrysler měla Alfa prodávat ročně 400 tisíc aut.