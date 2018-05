Porsche použije k servisu aut rozšířenou realitu. Opravy budou výrazně rychlejší

Severoamerické zastoupení automobilky Porsche vyvinulo systém nazvaný Tech Live Look, který umožňuje expertnímu technikovi přímo poradit mechanikovi s problémem, se kterým si neví rady, a to na dálku a pomocí brýlí pro rozšířenou realitu. V dohledné době by měl být nasazen do všech dealerství v USA.