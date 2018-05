maž, Novinky

Následující rozhovor vznikl přímo v rámci automobilky pro tzv. Škoda Storyboard, kde značka odhaluje zajímavosti z vývoje a výroby vozů.

Co vám na tváři vykouzlí úsměv?

Rád sleduji reakce lidí, když náš design vidí poprvé. Usmějí-li se, usměji se i já. Mít příležitost udělat někomu radost je skvělý pocit. Celý proces tvorby designu auta trvá přibližně tři roky. Fáze návrhu samotného designu probíhá asi tak devět měsíců, stejně dlouho jako od početí do narození dítěte.

A jak snášíte kritiku?

V designu nemáte nikdy jednu správnou odpověď. Černá může být stejně tak dobrá jako bílá. Když se to některým lidem líbí a jiným ne, udělali jste to dobře. Jakákoli odezva je lepší než nezájem.

Ale do každého auta samozřejmě vkládáte trochu své duše a reakce ostatních vyvolávají city. Pokud si někdo na podobu auta stěžuje, stěžuje si tak trochu i na mne. Někdy to zabolí, ale k téhle práci to patří. Snažíme se vyvolávat emoce, nechceme být průměrní.

Co vás inspiruje?

Všechno. Vše, co mě zaujme. Zajímal jsem se o letadla, jsou to štíhlé, a přitom mohutné pohyblivé objekty. Lodě jsou zajímavé také, ale stejně tak architektura, móda, filmy nebo elektronika.

Kdykoli jsem na cestách, snažím se najít chvilku, abych si jen poseděl v kavárně a pozoroval provoz, lidi, atmosféru. Svět je plný zázraků a překvapení. Designéři musí umět pochopit trendy včas a předvídat, kam se budou ubírat.

Který historický model vozů Škoda máte nejraději?

To bude Popular Monte Carlo. Jedinečný a nádherný vůz, velmi elegantní a dynamický. Mým snem je se v něm někdy projet.

Škoda Popular Monte Carlo

FOTO: Škoda Auto

Jak si myslíte, že bude vypadat design vozů Škoda během příštích pěti let?

Pracujeme na mnohem více emocionálním výrazu, chceme zasáhnout ještě více lidí a dostat je. Auta budou mít plynulejší, dynamičtější a emocionálnější tvary.

Jak velký je váš designérský tým?

Náš tým designérů tvoří přes 100 lidí asi 25 národností, je velmi mezinárodní. Jsou v něm lidé ze Španělska, Německa, Číny, Francie a mnoha dalších zemí, samozřejmě včetně lidí z České republiky a Slovenska.

V dnešní době všichni vyrábějí auta pro celý svět a je tedy vhodné mít v týmu lidi s různým zázemím. Naše práce je často i dnes velmi prostá: máte papír a tužku a naskicujete představu.

Nedávno byla odhalena Škoda Vision X. Co u ní vy vnímáte jako nejvýraznější designový prvek?

Vision X je první model značky Škoda, na němž jsem měl příležitost se podílet, a byla to příjemná zkušenost. Zadání znělo vytvořit vazbu na modely Karoq a Kodiaq, ale současně vtisknout tomuto vozu jeho vlastní charakter.

Líbí se mi nové pojetí přední části. Denní světla tvoří velmi úzký pruh v horní části ze čtyř světelných prvků ze skla a hlavní světla jsou pod nimi.

Na jednu stranu tento model působí naprosto jinak, ale současně zachovává příslušnost ke své rodině. Náš zákazník by měl vždy poznat, že se jedná o vůz Škoda. A barva Flex Green je prostě úžasná, svěží a zasáhne vás. Ten vůz poznáte i z velké dálky.

Hliněný koncept Škoda Vision X

FOTO: Škoda Auto

Redakční rozhovor s předchůdcem současného šéfdesignéra - Jozefem Kabaněm - nejdete v našem dřívějším článku.