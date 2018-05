fra, Novinky

Podklouznutí motocyklu na silnici je jednou z nejčastějších nehod motorkářů. Zkuste se jich zeptat, kolik z nich už nějaký motocykl „položilo“ třeba jen kvůli tomu, že v zatáčce byl štěrk a motorka po něm uklouzla. Tomu by měl zabránit nový speciální systém, který si můžete prohlédnout ve videu.

Je v něm porovnáno, co se stane s motocyklem, který je osazený speciálními „náklekovými“ nástavci, které podklouznutí vyrovnají klasickými pružinami. Jenže s tím asi nikdo jezdit nebude. Druhá verze má na motocyklu nainstalovaný speciální vyvíječ plynu, jaký je třeba v airbagu. Jenže ten motocykl airbag nemá a plyn působí vlastně jako plynový pohon, který motocykl v případě podklouznutí znovu narovná.

Tahle technologie, která se dosud jen zkouší, nemá zatím ani pořádné jméno, natož aby se přemýšlelo o jejím brzkém nasazení. Přece jen by mohli motorkáři mít za to, že ten požitek z jízdy na hraně je o něco menší. Každopádně Bosch připravil i jiné technologie, které se mohou do výbavy dostat mnohem dřív, jako je komunikace mezi vozidly.