maž, Novinky

Oproti klasické parkovací brzdě není její účinek pouze na dvě kola – v 99 procentech případů vedly lanovody na obě kola zadní nápravy (výjimkou představují některé starší modely Citroënu, kde je účinek na přední kola). Naproti tomu elektromechanická parkovací brzda, kterou aktivujete zmáčknutím tlačítka, má účinek na všechna čtyři kola.

Co to znamená v praxi? Řízeně zpomalovat můžete i ve vysokých rychlostech, kdy by zatažení klasické „ručky” mělo buď velice malý účinek, nebo – zejména na mokru či zasněžené vozovce – za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

Navíc v případě EPB (Electronic Parking Brake) je při zpomalování funkční systém ABS a řidiči pomáhá i elektronická stabilizace (ESP). Tlačítko parkovací brzdy tak lze použít z kteréhokoli místa ve vozidle, například když řidič zkolabuje – delším podržením auto začne zpomalovat až do úplného zastavení.

Nouzové brzdění s vozem Škoda Superb

FOTO: Škoda Auto

Účinek se liší podle výrobců: třeba modely od koncernu Volkswagen mají nastavené relativně prudké zpomalení, u Renaultu je účinek podstatně menší. Nouzově brzdit takto lze ve všech automobilech s elektronickou parkovací brzdou.

U těch moderních je již popisovaná technologie spojena s dalšími asistenčními systémy – zkoušeli jsme to třeba ve Škodě Superb, kde, pokud systém zjistí, že řidič nepohybuje volantem, začne jej akusticky upozorňovat, a pokud stále nereaguje, auto zapne výstražné blikače a zvolna začne zastavovat.

Další podstatnou výhodou EPB je její automatické zatažení po zaparkování. Nestane se vám tak, že zapomenete zařadit rychlost (nebo zatáhnout parkovací brzdu) a vaše auto nabourá do obchodu nebo někoho srazí a vážně zraní.