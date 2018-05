fra, Novinky

Audi bude mít hned dva vrcholné modely. Vedle A8 to bude Q8. Velké SUV bude něco jako Lamborghini Urus v trikotu Audi. Komu se to zdá přehnané, tak by měl vědět, že pod kapotou se objeví i vidlicový osmiválec s přeplňováním, který dnes samozřejmě můžeme najít právě u italského vozu. [celá zpráva]

Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Ale samozřejmě to nebude jediný motor. Ten bude nabízen až s nejsilnější verzí RS, která už je nepřímo potvrzena. Zájemci o nový vůz budou mít možnost vybírat z nabídky čtyřválcových i šestiválcových motorů, jednou z možností by měl být i plug-in hybrid s kapacitou akumulátorů 17,9 kWh. Na plné nabití by i tak velký a těžký vůz měl ujet až 60 kilometrů bez nastartování spalovacího agregátu.

Auto na podvozku typu MLB EVO se představí 21. května v Číně. Kde jinde. Vždyť Čína by měla být největším odbytištěm. První novinářské jízdy se uskuteční vzápětí v dalekém Chile.