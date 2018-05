maž, Novinky

OnStar je zjednodušeně řečeno takovým přítelem na telefonu: po stisknutí tlačítka jste za pár vteřin spojeni s živým operátorem. První rok měli zákazníci Opelu konektivitu zadarmo, poté se platilo 250 korun za měsíc.

Před půldruhým rokem, kdy služba začínala, jsme to vyzkoušeli v Opelu Mokka. V našem případě slovensky mluvící operátorka (mimochodem podle svých slov fyzicky sídlící v Londýně) ochotně pomáhala najít adresu hotelu v Krkonoších a automaticky zadala adresu do navigace. Operátor také uměl objednat auto do servisu nebo pomoci s vysvětlením některé z funkcí automobilu.

Jenže takto drahá služba je obecně pro většinu zákazníků masových, neprémiových značek zbytečná. Systém pro zavolání pomoci při nehodě už mají auta povinně, do servisu vás objednají rovněž po stisknutí tlačítka v autě a pomoc s funkcemi v autě – na to máte podrobný manuál. Navíc patřila služba automobilce General Motors, Opel ale od března loňského roku vlastní francouzské PSA.

Poslední zavolání v prosinci 2020



„Stávající modely Opel stále vyjíždějí připravené pro OnStar servis. Zákazník si službu může aktivovat, první rok je pro něj bezplatný,” uvedl pro Novinky Martin Hejral z českého zastoupení. „Poslední hovor na zákaznickou linku OnStar bude možný poslední den roku 2020,” dodal.

Opel chystá ve spolupráci se svým novým majitelem PSA nový systém Opel Connect. Ten umožňuje dnes povinný eCall (auto samo zavolá záchranáře v případě dopravní nehody), on-line navigaci, dálkovou diagnostiku vozidla, přístup a monitoring v případě krádeže. S možností mluvit se živým operátorem se nepočítá.

V roce 2024 bude služba Opel Connect ve všech modelech této německé značky. Jako první ji příští rok dostane nová generace corsy. Tento model, což je nová informace, bude dostupný i v čistě elektrické verzi.