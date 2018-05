mb, Novinky

Když Chrysler vyvíjel na konci 80. let minulého století Viper, měl to být roadster. Později se představil s rámem za hlavami posádky a vypadal jako tzv. targa - vůz s odnímatelným střešním panelem. Kupé přišlo až o několik let později. A i v druhé generaci se Viper napřed objevil jako kabriolet, až pak se začalo prodávat kupé.

Třetí generace však přišla na svět jako kupé a Dodge nikdy nepostavil verzi se skládací střechou nebo aspoň s odnímatelným střešním panelem. Fanoušci se po takové variantě však ptali.

Dodge Viper s odnímatelnou střechou

FOTO: Prefix

Přání jim v roce 2015 splnila firma Prefix, michiganský výrobce prototypů pro různé automobilky a např. také společnost, která pro Dodge lakovala vnější panely karoserie Viperu, když se tato americká ikona ještě vyráběla.

Odnímatelný střešní panel je pořádně velký, jak ukazují fotografie, a je vyrobený z karbonu. Byl k mání v barvách auta, anebo třeba jen s bezbarvým lakem. Díky karbonu je lehký a snadno se sundává. A vejde se do zavazadelníku, takže ho majitelé nemuseli před projížďkou nechávat v garáži.

Dodge Viper s odnímatelnou střechou

FOTO: Prefix

Zajímavostí je, že Viper poslední generace měl mít i otevřenou verzi a s tím byl vyvíjen od začátku. Jen na ni nikdy nedošlo. To znamená, že vyříznutím střechy nebyla dotčena jeho torzní tuhost.

Celé to však má drobný háček. Nejen Viper se už nevyrábí, ale ani díly, které Prefix pro konverzi používal, takže firma nemůže uspokojit další poptávku. Údajně existuje 25 až 30 otevřených kousků a další vzniknout nemůžou, i kdyby majitel chtěl - vlastní výroba potřebných dílů by byla nepřiměřeně drahá.

Dodge Viper s odnímatelnou střechou

FOTO: Prefix

Zákazníci za konverzi zaplatili většinou mezi 12 a 15 tisíci dolary, tedy současným kurzem 258-322 tisíc korun. Není to málo, ale z Viperu to dělá ještě vzácnější vůz. Pokud se nějaký objeví na prodej, očekávejte vysokou cenu a velký zájem sběratelů i fanoušků.