Ačkoli v roce 2009 přišlo Audi A5 Cabrio jako náhrada za starší Audi A4 Cabrio, tak podle německého Auto Bildu má své dny sečteny. Skončí. O vůz je pramalý zájem (vloni se jich prodalo ani ne 4000 kusů). A tak je pochopitelné, že přímý nástupce nebude. Stejně je to i u Audi TT Cabrio. I tady je zájem tak malý, že se nevplatí vytvářet nástupce, protože to prostě není ekonomicky únosné.

Audi A5 Cabriolet (zde ročník 2011) neměl takové úspěchy, jaké se od něj očekávaly.

FOTO: Audi

A tak prý tyto dva vozy skončí a oba nahradí jedno – opět Audi A4 Cabrio. Podvozek ale dostane z Audi A3 (tedy platformu MQB), což proti dosavadnímu podvozku s motorem podél (MLB) bude výrazná úspora. A že třeba TT je více sportovní verze? Nevadí. Sportovní divize se může poprat s autem a vyždímat z jeho čtyřválců opravdu úctyhodné výkony.

Problém s benzínovým dvoulitrem



A ještě jedna informace se týká téhle značky. Konkrétně se týká modelů Audi A4 z let 2013 až 2016, vozů A5 z let 2013 až 2017, vozů A6 z let 2012 až 2015 a vozů Q5 z let 2013 až 2017, konkrétně těch, které jsou vybaveny zážehovým dvoulitrovým motorem s přeplňováním. Ty mají problém s čerpadlem chladicí kapaliny, které se může přehřát, zablokovat a způsobit požár. Po celém světě tak musí do servisů 1,6 milionů vozidel. Oprava je samozřejmě zdarma.