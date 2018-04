fra, Novinky

Když před lety koncern SAIC koupil zkrachovalou značku MG, začal vyrábět malý roadster v Číně. A měl úspěch, protože tehdy nic takového tamní trh nenabízel. Jistě, MG není nejdravější štika v rybníce čínského autoprůmyslu, ale o to větší má touhu se vrátit zpátky do celé Evropy, nikoli jen do Velké Británie.

Stát by se to mohlo. Třeba se sériovým SUV, které bude odvozené od konceptu X-Motion, jehož premiéra se odbyla na právě probíhajícím autosalonu v Pekingu. Ano, samozřejmě, tohle auto zepředu hodně připomíná japonské Mazdy. Záď bychom klidně přiřadili k nějakému Infiniti, ale ve výsledku to není vůbec ošklivé auto.

MG X-Motion

FOTO: MG

MG X-Motion

FOTO: MG

Pod kapotou je už existující platforma z Roewe RX8, a to jak na podvozku, tak i pokud budeme mluvit o dvoulitrovém zážehovém čtyřválci o výkonu 165 kW (221 koní) a s točivým momentem 360 N.m. Vůz má šestistupňovou automatickou převodovku a originál od Roewe má v nabídce jak pohon přední nápravy, tak i čtyřkolku.

Jelikož už MG zastoupení ve Velké Británii má, bylo nasnadě, že představení vozu se bude hodně dotýkat právě této země. Ale bylo to ještě větší. Představoval ho sám šéf prodeje a marketingu britského zastoupení Daniel Gregorious. Ten se nad vozem rozplýval a neustále říkal, že“kdyby byl tento vůz ve Velké Británii… A pokud by byl ve Velké Británii tento vůz někdy prodáván…“ Prostě jednoznačně předeslal, že tohle auto má prostě na ostrovní království namířeno. Otázkou zůstává, kdy k tomu dojde.