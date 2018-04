fra, Novinky

Je to škoda – model GS se postupně dostával do popředí a začalo se o něj zajímat stále více zákazníků. Byl to velmi luxusní, a přitom i celkem sportovní model, který s motorem podél a pohonem zadních kol znamenal krásnou kotvu v dobách skutečně parádních aut.

Jenže doba je jinde, a tak se v Pekingu odhalí model ES. Změní se všechno. Základ auta má označení TNGA. Ano, je to podvozek, který můžete najít třeba u Toyoty Auris. Samozřejmě že není úplně stejný, ale třeba motor bude napříč a poháněná náprava bude přední.

Lexus ES

FOTO: Lexus

Samozřejmě že Lexus ES není žádným nováčkem ve výrobním programu firmy. ES je tradiční označení aut značky Lexus pro americké verze už šesti generací, které se někdy honosily samostatnou karoserií, jindy byly jen o něco vylepšenou Toyotyou Camry. Každopádně schizofrenie, kdy v USA bylo ES a v Evropě GS, už skončí.

Lexus GS F (2015)

FOTO: Lexus

Pod kapotou opět bude tiše příst šestiválec o objemu 3,5 litru, ale ten už nebude spojený s šestistupňovým automatem, ale s moderní osmistupňovou automatickou převodovkou. Samozřejmě u lexusu nemůžeme dnes čekat diesel. Místo něho přijde hybrid.

Takže netrpělivě očekáváme 25. dubna, kdy dojde v Pekingu k představení nového vozu a dozvíme se víc.