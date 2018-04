mb, Novinky

Automobilka Pagani v žádném případě neplánuje skončit s výrobou aut poháněných benzínem ani po konci výroby Huayry Roadster, ani po roce 2020. Na elektrickém supersportu se však už pracuje.

Na Ženevském autosalonu to pro americký magazín Car and Driver uvedl Horacio Pagani, zakladatel a šéf značky. „Výzkum elektrického auta už probíhá. Není to něco, o čem byste mohli předstírat, že to nevidíte, když všichni něco tímhle směrem vyvíjejí,” řekl.

Automobilka spolupracuje s Mercedesem; Zonda i Huayra jsou poháněny dvanáctiválci od AMG. Elektromobil bude z tohoto partnerství čerpat také. Má být lehký a díky tomu bude „pravděpodobně laťkou pro elektromobily v budoucnosti”, nešetří ambicemi Pagani.

Huayra spoléhá na přeplňovanou V12 od AMG.

FOTO: Daniel Martínek

Hybridům Pagani nefandí, i když vlastní Porsche 918 Spyder. „Miluji jeho design a styl, ale když bateriím dojde elektřina, pořád je táhnete s sebou, spolu s elektromotorem. To je nějakých 300 kilo zbytečné váhy,” říká na jeho adresu.

Plánované elektrické Pagani tedy bude čistě elektrické. Jednou z možností však je manuální převodovka, což dnes nemá žádný elektromobil. „To byla první otázka, když jsem šel za designéry a inženýry: Můžeme mít v elektromobilu manuální převodovku?”

„Všichni odpovídali, že u elektromobilu není potřeba,” přiznává Pagani, že se zcela kladnou odezvou se nesetkal. „Pokud se dívám na to, co naši zákazníci chtějí, můžu říct, že někteří z nich si možná nekoupili Huayru, protože u ní nebyla možnost manuální převodovky,” vysvětluje své pohnutky Pagani.