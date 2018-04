fra, Novinky

Ford trefil s retromustangem před lety do černého. Auto, které se poprvé představilo přesně před 54 lety, dostalo v roce 2005 silně upravenou vizáž, která se ale vracela k tomu původnímu, co nabízela generace první. Negativně skloněnou čelní masku, dravý žraločí vzhled a silné motory. Postupně ale Ford přeskupoval design do trochu více autentického tvaru, který je dravější, aerodynamičtější, a přesto stále originální.

Dnes se šestá generace prodává ve 146 zemích světa. Samozřejmě že největší prodeje jsou v USA, ale na druhém místě už je Čína. Celkem se v roce 2017 prodalo 125 809 mustangů (je to ale pokles proti předchozímu roku, kdy jich bylo 150 tisíc) a z toho přes 80 tisíc ve Spojených státech.

Ford Mustang 2018 v evropské specifikaci

Ford Mustang 2018 v evropské specifikaci

Jak je možné, že v roce 2017 nastal takový pokles? Může za to několik faktorů. Jednak stále se rozšiřující konkurence a hlavně utlumení výroby, a tedy i prodejů z důvodu přípravy výroby a nasazení faceliftované verze.

I když Ford nabízí v portfoliu úlitbu ekologii v podobě přeplňovaného čtyřválce a kompromisní šestiválec, stále největší prodeje jsou o dva válce výš – vidlicový osmiválec o objemu pět litrů je prostě stále tahounem, a to nejen v USA, ale i v ostatních státech světa. Zbývá doplnit, že i v ČR si vede tohle auto velmi slušně. Je na druhém místě s prodanými 252 kusy za BMW 4.