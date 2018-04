fra, Novinky

Postavit takovou bestii není jednoduché. Tohle není chiptuning, díky kterému se sice zvýší výkon, ale propálí písty a zkroutí ojnice. Zvýšení výkonu na tuto hranici potřebuje už pořádný základ (zde Ford Mustang Shelby GT350) a k tomu přestavění motoru, které se dá srovnat s úpravami v závodní stáji. Nové jsou písty, ojnice, klikovka, mazání, vačky… A samozřejmě jsou tu dvě velká turbodmychadla. Opravdu velká. Podívejte se na video a uvidíte tam obří šneky turbodmychadel, které dopují agregát kilogramy vzduchu.

Samozřejmé je, že se musí upravit i další části vozu, jako je pružení, spojka musí vydržet tu ohromnou nálož síly, stejně tak musí projít revizí i převodovka. A na konci pak je sportovní výfuk, který omezí protitlaky a bude si rozumět s harmonickými funkcemi výfukových plynů kolem turbodmychadla.

Hennessey HPE1000 Mustang

FOTO: Hennessey Performance

A právě tenhle výfuk pak má největší podíl na tom, že motor zní jak pořádně hlasitý koncert rockové kapely. Jen si poslechněte sami.

Hennessey tohle auto zatím ani nenabízí. Objednat si můžete atmosféricky plněnou verzi s 575 koňmi nebo přeplňovanou s 800 koňmi. Takže to, co je na videu, je ještě pořád exkluzivní věc, kterou na ulici určitě nepotkáte, i kdybyste si vyrazili na dovolenou do Kalifornie.