mb, Novinky

Daniel Sheikhan dovezl v červnu 2015 svůj Mercedes S 63 AMG generace W221 do servisu v kanadském městě Mississauga za účelem výměny oleje v převodovce. Mechanici si z něj však udělali doručovací vůz zmrzliny.

Sheikhan však má ve svém autě nainstalovanou kameru, která běží, kdykoliv je zapnuté zapalování. Kamera zachytila, jak se dva zaměstnanci autorizovaného servisu Mercedes-Benz vydávají na cestu do fastfoodu Wendy's pro zmrzlinu.

Ještě předtím ale bylo auto na zvedáku s otevřenou kapotou. Dá se tedy předpokládat, že požadovaný servis byl proveden, byť bylo auto zvednuté jen 11 minut. Protože byl klíč v zapalování, otočený do první pozice, kamera zaznamenala i tohle.

Po servisním úkonu je samozřejmostí testovací jízda, aby se mechanik ujistil, že všechno funguje, jak má. Pokud se cestou staví pro zmrzlinu, budiž. Pokud ale jede jen pro tu zmrzlinu, v pořádku to není.

Tím spíš, když trochu té zmrzliny rozbryndáte v interiéru a neuklidíte to, než auto vrátíte majiteli. To byl také důvod, proč se na všechno přišlo - Sheikhan si všiml, že v držácích nápojů je něco rozlité. Když se vrátil do servisu, aby mu to vyčistili, byl odmítnut.

Ten den po příjezdu domů si vzpomněl, že má v autě kameru, a vyzkoušel, jestli něco zaznamenala. A právě tehdy přišel na to, co se s jeho autem dělo. Kontaktoval kanadské zastoupení Mercedesu, aby věc vyřešilo, ale až dosud se nikdo se neozval. Proto jde s problémem na veřejnost.

Co víc, účet za servis zněl na částku 236,80 kanadských dolarů (kurzem z června 2015 cca 4 700 korun) a obsahoval 1,6 hodiny práce. Co všechno bylo do této doby započítáno, není známo, ale je jisté, že auto bylo na zvedáku 11 minut, tedy zhruba 0,2 hodiny.

„V žádném případě netolerujeme chování na tomto videu a nesouhlasíme s ním. Vyšetřovali jsme tento incident, když jsme se o něm v roce 2015 poprvé dozvěděli, a vyvodili jsme z něj důsledky,” zní odpověď kanadského zastoupení Mercedesu na dotazy zpravodajského webu CityNews, který Sheikhanův zážitek zveřejnil.