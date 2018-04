fra, Novinky

To, co zatím uvedeme, jsou vše, jen ne oficiální informace. Ford přepečlivě střeží všechno o novém voze a tyto fotky jsou z nekvalitního videa, které zveřejnilo na krátkou chvíli zastoupení rumunského Fordu na svých facebookových stránkách. Nyní už jsou nedostupné.

Takže co víme: Automobil zhubne o přibližně 50 kilogramů (závisí to na verzi). V nabídce by měla být karosářská varianta sedan a kombi, ale pokud se tento rok objeví, tak nejdřív těsně před jeho koncem. Stejně tak počítáme s výkonnou verzí ST a ještě silnější RS, která by se snad měla s výkonem a točivým momentem agregátu přehoupnout přes magickou hranici 300 kW a 600 N.m.

První záběry nového Fordu Focus

Nový Ford Focus

Design vozu bude o kus dynamičtější, vepředu najdeme nové světlomety, jejichž středem půjde linka pro denní svícení. Ukazuje se, že jako výbava za příplatek budou světla plně osazená LED diodami, ale pro základní verze zůstanou levnější halogeny.

V interiéru najdeme přístrojovou desku, která bude vycházet z modelu Fiesta (viz fotografie dole), kde v centru se bude volně do prostoru tyčit displej infotaimentu. Všechny materiály a provedení by ale samozřejmě proti menšímu sourozenci mely být lepší a kvalitnější.

Design přístrojovky by měl kopírovat styl z Fordu Fiesta

