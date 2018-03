fra, Novinky

Tou vlnou je samozřejmě touha po SUV. Ne že by je neměl Lincoln v nabídce, ale už měla příliš mnoho let v rodném listu, takže potřebovala obměnu. A protože Lincoln Navigator je nejvýdělečnější model z portfolia amerického Fordu, tak bylo nasnadě, že podobnou cestou se budou muset ubírat i další modely.

Střední SUV od luxusní značky Lincoln má tři řady sedadel

Minulý rok na podzim tak byl představen nový kompaktní model Nautilus, který toto jaro nahradí nejprodávanější Lincoln MKX. V Detroitu v lednu pak uchvátil návštěvníky nový Lincoln Navigator – ohromný silniční koráb, který nabídne opravdu extrémní luxus. Zaujal natolik, že si ho návštěvníci dokonce v anketě zvolili jako hvězdu výstavní plochy.

A teď je tu Aviator. Sice je to jen koncept, ale je zřejmé, že auto se postupně zařadí mezi právě výše zmíněné vozy. Je větší než Nautilus a menší než Navigator. Ovšem stále nabídne tři řady sedadel.

Kus Mustang, kus hybrid

Automobil zaujal hned z několika důvodů. Především designem, který je prostě perfektní. Není to takový ohromný tank jako Navigator, ale přitom je to stále pořádný kus vozu v dynamickém provedení. Kdo by hledal na karoserii nějaké zdířky na klíče, nenašel by je. Tohle je první vůz značky, kde jako klíč funguje mobilní telefon. Když se majitel přiblíží, automobil se odemkne a po zmáčknutí tlačítka nastartuje. Zároveň přes mobil (uvnitř je i síť wifi) lze sledovat velkou část informací o voze, nastavovat navigaci apod.

To, co se skrývá pod kapotou, je také zajímavé. Zadní náprava třeba pochází z Fordu Mustang. Je to jen osazení konceptu komponentou, která byla dostupná a sériová verze dostane jinou? Pochybujeme. Instalace podvozku z mustangu je dobrý marketingový, stejně jako finanční tah.

Pod kapotou pracuje vidlicový šestiválec s dvojitým přeplňováním. Ten buď pracuje sám, nebo může být vybaven technikou plug-in hybrid, tedy připojeným elektromotorem s dobíjením ze sítě. To je zajímavé zjištění, protože Ford dnes nedisponuje žádným hybridem, spojujícím šestiválec a elektromotor. Zatím to je jen čtyřválec. Takže to je naprostá novinka. Vůz je zatím jen jako zadokolka, pohon všech kol by byl na přání (Navigator je standardně 4x4).

Kdy bude auto v sériové verzi, nebo dokonce kdy se začne prodávat, zatím firma nezveřejnila. Podle nadšených ohlasů a zahraničních webech ale vidíme, že Lincoln by byl sám proti sobě, kdyby Aviatora do prodeje nedal.