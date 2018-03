fra, Novinky

Testování modelů zahrnuje vždy několik fází. Ta první se odehrává za zdmi na testovacích stolicích. Další část jsou testy na okruhu a uzavřených polygonech. Pak auto jezdí po silnicích a také projde zátěžovými testy v extrémních podmínkách.

Výjimkou není ani Porsche Cayenne E-Hybrid. Video ukazuje jeho testy, kdy lodí přepravili několik prototypů do teplé a vlhké Jihoafrické republiky, extrémně studené Kanady a horké Dubaje. Technici tam vozy se zelenými třmeny (to je jejich poznávací znamení) pořádně otestovali. Už není zapotřebí mít vůz stále pod kontrolou, jako je to u testech na polygonech. Jezdí, zkouší a po jízdě nastaví trochu jiný režim pomocí počítače. A jedou dál.

Testy Porsche Cayenne E-Hybrid

FOTO: Porsche

Oliver Laqua, ředitel kompletní produktové řady, vysvětlil, že: „Cayenne vlastně otevírá znova dveře hybridizaci. V podstatě jsme se naučili, že potřebujeme znova modernizovat vozidlo, pokud jde o emocionální přitažlivost a sportovní ovládání.“

Ovšem nepracovali na úplně zelené louce. Základem auta je totiž hybridní soustrojí, které je používáno v Porsche Panamera 4 E-Hybrid. To znamená vidlicový šestiválec o objemu 2,9 litru s dvojicí turbodmychadel a s elektromotorem. Kompletní výkon by měl být kolem 465 koní a točivý moment 700 N.m. Kapacita akumulátorů 14 kWh by měla stačit na téměř 50 km. Je zřejmé, že ve všech parametrech by měla být nová hybridní generace lepší než ta předchozí (416 koní, 10 kWh).

Testy Porsche Cayenne E-Hybrid

FOTO: Porsche

Zajímavé také je, že technici přiznali, že využili zkušenosti z ladění nejen panamery, ale pro lepší sladění elektromotoru a spalovacího agregátu využili zkušenosti i z přípravy supersportu Porsche 918.