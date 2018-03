Existují vozidla, která mají jen tři kola. Slavné jsou např. Reliant Robin nebo Morgan 3 Wheeler. Obě pocházejí z Velké Británie. Vauxhall Signum, v Česku kdysi prodávaný jako Opel, ale po třech kolech jezdit nemá, má mít normálně čtyři, dvě vpředu a dvě vzadu.

Přesto se našel člověk, který jízdu de facto po třech kolech zvládal, a to dokonce na dálnici. Místo čtvrtého kola, dokonce pravého předního, tedy jednoho ze dvou poháněných, měl jen torzo dojezdové rezervy. Zprávu přinesl web Autoforum s odkazem na Twitter policie severního Lancashiru.

Na tom vidíme dva obrázky zmíněného vozu a jeden z nich ukazuje torzo dojezdové rezervy, ohoblované do průměru brzdového kotouče. Ten dokonce ztratil brzdový třmen.

This vehicle was stopped by our TacOps colleagues #HU24 on the M55 after a report from concerned members of the public. The driver was unaware what the problem was 🤔 They are now aware a day in court is coming for numerous offences 👍 #T3TacOps @NWmwaypolice pic.twitter.com/ySpvr1Spzz