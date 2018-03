Indický Royal Enfield výrazně omladil vzhled svých motocyklů

Ačkoli Royal Enfield nemůžeme řadit mezi nejpokrokovější motocyklové značky na světě, a to jak do techniky, tak do designu, přece jen se ukazuje, že firma už myslí i na mladé. Řada Thunderbird X je najednou barevná a zajímavá.