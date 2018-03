fra, Novinky

Lagonda jako samostatná značka nebyla na tomto světě už pěkných pár desítek let. Několikrát jsme se s tímhle jménem setkali jako s luxusním modelem sedanu značky Aston Martin, která chtěla tím označením zdůraznit exkluzivitu čtyřdveřového provedení v záplavě velkých tradičních kupé GT.

Na autosalonu v Ženevě představitelé značky Aston Martin uvedli, že značka Lagonda ožije, a to v roce 2023. Bude vyrábět elektrická luxusní auta. Jenže podle časopisu AutoExpress nemluvili tak úplně pravdu. Skutečně půjde o elektrické vozy, skutečně budou opravdu luxusní, ale start by měl být i o dva roky dříve. A tím prvním autem nebude sedan, ale SUV.

Aston Martin Lagonda Vision Concept - tohle auto jsme mohli vidět na letošním autosalonu v Ženevě

FOTO: Aston Martin

Andy Palmer, generální ředitel společnosti, pro časopis řekl: „Pokud je to Aston Martin, tak má s největší pravděpodobností spalovací motor v konfiguraci do V. Může, nebo nemusí mít hybrid. Pokud jde o Lagondu, je to stoprocentně elektrické auto.“

Lagonda by se prodávala v USA v samostatné dealerské síti, v Evropě pak v síti Aston Martinu. Také prý nové auto bude mít autonomní systém řízení, a to už úrovně 4, tedy bez nutnosti zásahu do řízení cestující osobou. Problematický dojezd elektromobilů tu má být smazán. Kapacita akumulátorů by měla nabídnout jízdní dosah někde kolem 650 km.