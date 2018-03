fra, Novinky

„Sen mého otce byl mít vlastní automobilku. A já mám plán, jak tenhle sen proměnit ve skutečnost,“ řekl současný šéf značky Paulo Pininfarina. Má na to? Může opět vynést na automobilové nebe značku Pininfarina? Možná ano. S indickým koncernem Mahindra za zády, který koupil velkou část akcií, by se mu to mohlo splnit. A tak jeho děd Battista Farina (desátý z jedenácti dětí, takže jako jeden z nejmladších mu bylo přezdíváno Pinin, tedy něco jako „malý“ nebo „domácí miláček“) i otec Sergio (ve vedení značky od roku 1961) by mohli z automobilového nebe opravdu vidět novou éru karosárny.

HK GT

FOTO: Pininfarina

HK GT

FOTO: Pininfarina

Na autosalonu v Ženevě už minulý rok ukázal Pininfarina koncept, který zaplatila čínská investiční skupina Hybrid Kinetic Group. A poté spolupráci zopakovali. To jsou právě obrázky vozu HK GT, který byl představen před pár dny v Ženevě. Jde o velké čtyřmístné elektrické kupé s opravdu solidní technikou (výkon elektrických motorů dává dohromady 800 kW (1073 koní), které zrychlí na stovku za 2,7 sekundy, a maximální rychlost je 350 km/h. A jako správné kupé typu GT by mělo být pohodlné pro dlouhé jízdy, stejně jako po zmáčknutí tlačítka se změní na pořádný závodní stroj.

Pininfarina tak má pro svou vizi vlastně všechno – technický základ pocházející z čínského Hongkongu, finance pocházející z Indie, vlastní design a hlavně známé jméno.