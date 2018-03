fra, Novinky

Podle Auto Forecast Solutions se bude vůz vyrábět v továrně Detroit-Hamtramck, a to od prosince roku 2021. Je tedy jasné, že zatím vám o voze nemůžeme přinést přesné informace, ale víme například, že základem pro něj bude sdílená platforma, se kterou dnes jezdí Cadillac CT6.

Na přehlídce automobil opravdu zaujal případné zákazníky. S karoserií dlouhou 5347 mm je o 165 mm delší než výše zmíněné, a stal by se tak největším vozem současné produkce. Interiér by měl být supermoderní na dnešní poměry, ale uvidíme, co to bude znamenat v roce 2021. Stejně jako koncept by se měl spoléhat na přístrojovou desku kompletně obloženou OLED displejem.

Cadillac Escala

FOTO: Cadillac

Cadillac Escala

FOTO: Cadillac

Koncept měl pod kapotou vidlicový osmiválec o objemu 4,2 litru s dvojicí turbodmychadel. Ovšem očekáváme, že za tři roky už by mohl být model nabízen minimálně s hybridem, nebo dokonce jako elektromobil. Ovšem v téhle kategorii je, a pravděpodobně stále bude, poptávka po klasických spalovacích motorech.

Johan de Nysschen, prezident značky Cadillac, při představení označil model Escala za návrat značky zpátky na vrchol a také jej definoval jako nosič nového designérského směru pro budoucí generace. Je pravda, že vzhledem ke stále přísnějším bezpečnostním předpisům v USA se pravděpodobně do výroby nedostane vůz, který by byl jako koncept bez středového B-sloupku, byť s klasicky otevíratelnými dveřmi, ale to určitě nic neubere na kráse vozu.

Ještě jedna poznámka ke značce Cadillac. Ta se už několikrát snažila prosadit na evropském trhu, ale zatím její snahy vyzněly v evropské a japonské konkurenci dost slabě. K dalšímu pokusu se hodlá firma odhodlat během příštího roku, případně roku 2020, kdy by se měly objevit nové modely. Takže i Escala by se někdy mohla podívat do Evropy.