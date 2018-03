Jistě, ohromné fronty stály u Ferrari i Bugatti. Lidé obdivovali mohutný Lamborghini Urus, ale pak novináři přišli na stánek tohoto malovýrobce elektromobilů, a když viděli ty parametry, tak nevěřícně pomrkávali a hledali tiskový překlep. Nebyl tam. Tohle kupé s délkou 4750 mm, šířkou 1986 mm, výškou 1208 a rozvorem náprav 2745 mm je totiž naprosto unikátní. Pod karbonovou karoserií se skrývá technika elektromobilu nejlepších parametrů.

Video

Tohle bylo to nejsilnější auto na autosalonu v Ženevě

Jsou tu čtyři elektromotory – každý u jednoho kola. Mezi koly pak jsou dvě dvoustupňové převodovky vzadu a dvě jednostupňové vepředu. Výkon celé soustavy je 1408 kW, tedy 1914 koní! Točivý moment vrcholí ve 2300 newtonmetrech. Ohromující je i kapacita akumulátorů – 120 kWh. Na jejich plné nabití rozumnou rychlostí lze ujet až 650 km a u superrychlé nabíječky s příkonem 250 kW lze dobít akumulátory do 80 % za méně než 30 minut. Ovšem z klasické sítě to bude trvat více než deset hodin.

Rimac C_Two

FOTO: Rimac Automobili

Rimac C_Two

FOTO: Rimac Automobili

I další informace o voze vyrážejí dech. Z 0 na 100 km/h zrychlí auto za 1,97 sekundy a třístovkou už letí za 11,8 s. Maximální rychlost je 412 km/h.

I ostatní konstrukce vozu je velmi specifická. Jak jsme již řekli, karoserie je z uhlíkového kompozitu, stejně jako pevná skořepina uprostřed auta, chránící posádku. Vzadu jsou pak dva subrámy – opět jeden karbonový a pak jeden hliníkový. Hliník je i na předním pomocném rámu.

Automobil je sice supersport, ale je také zároveň autonomním vozem typu 4. Což znamená, že dokáže jezdit zcela bez zásahu lidské posádky, a dokonce i bez lidí v kokpitu. Má k tomu hromady senzorů. Ty využívá třeba i k tomu, aby ověřil majitele, který tak ani nepotřebuje klíčky. Prostě přijde k vozu, který ho pozná, otevře mu a nastartuje.

Toho jména první s vybouraným Hammondem

Rimac Concept One byl automobil, který se představil světu už v roce 2011. Elektromobil byl tehdy ještě něčím ne úplně poznaným. Takže moc lidí asi nemělo zájem. Rimac se tak na několik let stáhnul, aby se objevil znovu minulý rok a „proslavil se“ hlavně divokou havárií Richarda Hammonda, při níž se slavný moderátor motoristického pořadu zranil a auto zcela shořelo. Ale Hammond to vzal s úsměvem, majitel značky taky a do nového vozu už instaloval mezi sedadla hasicí přístroj, kde je na jistícím pásku napsáno „v případě jízdy do kopce uhaste oheň“.

Rimac C_Two

FOTO: Rimac Automobili

Rimac Concept One

FOTO: Rimac Automobili

A zatímco prvního vozu se prodalo jen deset kusů, u dvojky se předpokládá výroba 150 kusů, přičemž dvacet by jich mělo vyjet hned první rok, tedy v roce 2020. Cena je zatím tajná.