Je znatelné, že i ty levnější značky se začínají dotahovat na špičku v kvalitě. Ještě ji stále nemají na dosah, ale už spousta z nich přišla o punc „lisované tmy“. Ještě před pár lety by značky jako Nexen nebo Giti vykázaly hrubé nedostatky, jako odtrhávání běhounové části, nestabilitu na vodě a podobné principiální chyby. V novém testu se však ukázalo, že Nexen skončil na stejné úrovni jako Goodyear a Pneumant jako Pirelli nebo dokonce lépe než Continental. Ale pojďme se podívat na dva rozměry, které byly testovány podrobně:

205/55 R16

Typický rozměr pro velkou část modelů Audi (A3 – A4), Volkswagen (Golf – Passat), Škoda (Octavia – Superb), Ford (Focus – Mondeo), Hyundai i30 a další.

Pneumatiky jsou hodnoceny podobně jako ve škole na bodové škále od 0,5 do 5,5. Hodnotí se jak objektivně měřitelné veličiny (délka brzdné dráhy, hlučnost), tak subjektivní dojmy testovacích jezdců. Body jsou rozděleny do pěti kategorií, které se dělí na další kritéria. Výsledné hodnocení je jejich váženým průměrem.

Test letních pneumatik německého autoklubu ADAC

FOTO: ADAC

Vezměme to odspodu. Na posledním místě skončil překvapivě plášť Vredestein Sportrac 5 a na předposledním Infinity Ecosis. Oba se propadly tak hluboko kvůli speciálnímu zátěžovému testu, kdy byly v podhuštěném stavu podrobeny vysokým rychlostem. Tyto dvě pneumatiky se jako jediné zcela zhroutily. Ale jde o extrémní případ, který nemá s klasickými provozními situacemi moc společného. Bez nich by například Vredestein vystoupil nad průměr skupiny. To Infinity Ecosis měly ještě jeden problém – výdrž. Proti vítězi Michelin Primacy 3 dokázaly ujet o 10 tisíc kilometrů méně, než se opotřebovaly na hranici provozuschopného stavu.

Zajímavý je výsledek pneumatiky ESA+Tecar Spirit 5 HP, která ve výsledku měla stejné ohodnocení, jako pneumatiky firem Kumho nebo Pirelli. Netradiční je také propad pneumatiky Goodyear Efficent Grip perf., která ve většině hledisek byla na velmi dobré úrovni, ale právě v zátěžovém testu se ukázalo, že najedou mnohem méně kilometrů než konkurence, což je poslalo na pátou příčku od konce.

205/55 R16 Výsledná známka Michelin Primacy 3 2,1 Bridgestone Turanza T001 Evo 2,3 Continental PremiumContact 5 2,3 Firestone Roadhawk 2,3 Hankook Ventus Prime 3 K125 2,4 Semperit Speed-Lite 2 2,4 Esa+Tecar Spirit 5HP 2,6 Kumho Ecsta H551 2,6 Pirelli Cinturato P7 Blue 2,6 Fulda EcoControl HP 2,9 Giti Premium H1 3 Goodyear EfficientGrip 3 Nexen N´Blue HD Plus 3 Cooper Zeon CS8 3,2 Infinity Ecosis 4 Vredestein Sportrac 5 4

175/65 R14

Populární rozměr pneumatik, který se hodí na auta o třídu menší než výše jmenované (takže třeba na Škodu Fabia, Opel Corsa, Ford Fiesta, Toyotu Yaris apod.), měl překvapení na prvním i druhém místě. Ne že by značka Semperit znamenala na evropských trzích nějaké synonymum pro nekvalitu, ale přece jen jde o značku s pneumatikami levnějšími, a nikdy se na předních příčkách nepohybovala. Tentokrát ale Semperit Comfort-Life 2 získala stříbrnou příčku hned za pláštěm Falken Sincera SN8 32 Ecorun.

Ani o značce Falken nemůžeme říci, že by to byly propadáky, ale přece jen se čekalo, že na předních příčkách objevíme Continental, Bridgestone, Michelin nebo Goodyear. A ejhle. Japonsko-americká značka vyfoukla prvenství všem. V žádném z dílčích testů nebyla nejlepší, ale stále se držela na čelních příčkách – druhé či třetí místo. Na rozdíl třeba od pneumatiky Continental PremiumContact 5, která si vedla ve všech ohledech velmi dobře, ale propadla v životnosti. Takže ji přeskočily i takové značky jako Pneumant či Apollo.