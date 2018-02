Jak jsme předpokládali, Volvo se nijak neodchýlilo od současné designérské koncepce, která si bere to, co milují lidé na starých švédských autech (třeba tu logičnost rozmístění všech designérských prvků bez zbytečných cingrlátek nebo dlouhé linie karoserie), a dává jim moderní vzhled a tu nejnovější technologii. Volvo V60 je toho typickým příkladem.

Na architektuře SPA (Scaleable Product Architecture) stojí nádherné kombi, které je o kousek menší než přerostlé V90. Přitom stále má tu charakteristickou vizáž exkluzivního auta.

Video

Nové a krásné Volvo V60 se představuje.

Pod kapotou pak bude velmi zajímavá paleta motorů. Ty benzínové budou zastupovat čtyřválce T5 a T6, naftové pak D3 a D4. Jenže k nim pak v průběhu roku přibudou i plug-in hybridy. Oba pak nabídnou vrchol řady – T6 vlastně bude čtyřkolka s celkovým výkonem 253 kW a T8 opět bude pohánět spalovací motor vepředu a zadní kola elektromotor s celkovým výkonem 290 kW.

Přesně podle slibů – Volvo V60 bude hybrid, a to dokonce dvojnásobný.

FOTO: Volvo

Co do bezpečnostních systémů je to prostě Volvo… Když se řekne bezpečnostní systém, je právě tahle značka pro ně synonymem, takže samozřejmě tu je vše a ještě něco navíc. Tak třeba auto dokáže sledovat okolí a zabrzdit nejen před chodcem a cyklistou, ale rozpozná dokonce i velké zvíře. Z dalších netradičních technologií je tu třeba autonomní systém řízení PilotAssist, který na dobře značených silnicích dokáže sám zatáčet, brzdit a zrychlovat bez zásahu řidiče, a to dokonce tak, že vše zvládá až do rychlosti 130 km/h. Výčet všech systémů, které se na tom podílejí, by byl dlouhý.

Další informace zatím firma nezveřejnila. To přijde později, a to včetně rozměrů, výkonů, jízdních dat a cen.