Byť jsme nedávno testovali omlazený Lexus CT 200h, na jeho designu i funkčnosti je znát, že to je sedm let staré auto. Je tedy jisté, že Lexus pracuje na nástupci. Je ale dost možné, že to už nebude hatchback. [celá zpráva]

Ve Spojených státech byl prodej CT zastaven už vloni kvůli nízkému zájmu zákazníků. Potenciální nástupce se ale světu poprvé ukáže v Evropě - na ženevském autosalonu za několik dnů. Dostal jméno UX.

Dost pravděpodobně bude mít linku zadních světel přes celou záď, jak naznačuje zveřejněná upoutávka. Také můžeme tušit velmi prominentní vřeteno v přední masce, ale to berte zatím jako spekulaci, založenou na tom, jak Lexusy v posledních letech vypadají. [celá zpráva]

Lexus CT už má svá nejlepší léta za sebou, vloni byl pro Evropu lehce omlazen (na snímku) a v USA stažen z prodeje.

FOTO: Lexus

Jaké by mohlo UX dostat motory, je zatím otázkou. V USA si podle webu Motor1.com automobilka zaregistrovala označení UX 200, UX 250 a UX 250h, což ukazuje na tři verze, z toho jednu hybridní. Víme také, že v USA cena vozu neklesne pod 30 tisíc dolarů, tedy zhruba 612 tisíc korun.

Jestli budou tři výkonové verze k mání i v Evropě a zda si budeme moci koupit i verzi s pohonem všech kol, zatím není známo, ale obojí je očekávatelné. Více informací jistě bude odhaleno v Ženevě.