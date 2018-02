Předchůdce s označením R90 odchází a nahrazuje jej verze s označením R110. Ta nabízí o 12 kW silnější elektromotor, což se projevuje především v akceleraci při vyšších rychlostech. Například zrychlení z 80 na 120 km/h se sníží o dvě sekundy. Nový motor také dává zajímavá zrychlení z klidu – z 0 na 100 km/h zrychlí za 11,4 sekundy. Točivý moment 225 N.m zaručuje dostatek síly nejen v městských oblastech.

Motor R110 rozšířil paletu výkonově směrem nahoru.

FOTO: Renault

Nový motor, který se vyrábí v závodě Cléon v Normandii, tak doplňuje docela širokou nabídku elektromotorů pro modely Kangoo Z.E, Master Z.E., Zoe a také modely Daimleru na pět kusů s výkony 44 kW, 57 kW, 60 kW, 68 kW a 80 kW.

Další drobné novinky

Renault Zoe dostal I několik dalších novinek. Tak například jeho navigace R-LINK Evolution dokáže nově zrcadlit telefony se systémem Android. Nová je také zajímavá fialová barva s názvem Aconite, která se promítá i do interiéru.

Navigace dokáže nyní spolupracovat s Android Auto

FOTO: Renault

Nás ale nejvíc zajímá to, že Renault Zoe R110 je kompletně harmonizován v novém testovacím cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), který vychází z reálného provozního cyklu. Takže podle něj má automobil v létě dojezd asi 300 km na jedno nabití, v zimě o sto méně. Také je testováno, za jak dlouho se automobil nabije. Na klasické domácí desetiampérové zásuvce je to 25 hodin, u nabíječky s příkonem 22 kW (třífázová 32A) je to 2 hodiny a 40 minut. Ještě silnější nabíječka 43 kW (63A) zvládne auto nabít za jednu hodinu a čtyřicet minut, ale jen do 80 % kapacity.