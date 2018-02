Jaké teplotní podmínky panují v okolí, kde se nyní Tesla Roadster nachází?

A lze odhadnout, kde nyní je?

Teplota okolního prostoru kolem rakety Falcon Heavy bude v současné době nejspíš slabě pod nulou, ale s pokračujícím letem se bude stále snižovat až na nějakých minus 80 stupňů Celsia.

Dráha rakety je jistě pečlivě sledována, ale nenašel jsem zatím příliš mnoho údajů o její přesné poloze, která se pochopitelně neustále mění. V současné době letí raketa včetně zaparkovaného roadsteru setrvačností, nemá žádné manévrovací schopnosti.

Jiří Grygar

FOTO: Michaela Říhová, Právo

Platí, že automobil poletí stovky miliónů kilometrů od Země? Jakou se pohybuje rychlostí?

Raketa se dostane do maximální vzdálenosti až téměř na 400 miliónů kilometrů od Slunce, pak se začne po své přibližně eliptické dráze zase vracet do blízkosti Země. Protože Země obíhá kolem Slunce průměrnou rychlostí asi 30 km/s, tak rychlost rakety vůči Zemi se neustále mění, ale v současné době činí řádově 10 km/s a postupně se snižuje, jak se raketa vzdaluje od Země.

Rychlost pohybu rakety vůči Slunci klesne v době, kdy bude od Slunce nejdále (tzv. odsluní), asi na 20 km/s (v nejvzdálenějším bodě vůči Slunci) a pak při zpátečním letu po protáhlé elipse se bude opět zvyšovat až na 30 km/s. (Rychlosti jsou vztaženy střídavě k oběma tělesům, jež se vůči sobě navzájem také neustále pohybují – pozn. red.)

V jaké nejbližší vzdálenosti bude ono auto od Marsu?

Zatím není dráha známa dost přesně, ale budou to milióny kilometrů.

Video

Tesla Roadster pluje vesmírem

Zdroj: SpaceX

Představuje ve vesmíru se pohybující raketa s automobilem problém z pohledu „kosmického smetí“?

Nepředstavuje, raketa včetně automobilu je proti rozlehlosti kosmického prostoru nepatrné smítko.

Jak je pravděpodobné, že při průletu vesmírem do něčeho narazí?

Naprosto zanedbatelná. Do Sluneční soustavy startovala ze Země už téměř stovka kosmických sond a dosud žádná do ničeho nevrazila.

Myslíte si, že by automobil byl po řekněme ročním návratu z vesmíru funkční? Jak kosmické záření působí například na pneumatiky, plasty či kov?

To nedovedu posoudit, protože žádný takový test není možné udělat na Zemi, kde je kosmické záření z největší části odstíněno magnetickým polem Země.

Lze podle vašeho názoru chápat úterní let nejsilnější současné rakety Falcon Heavy jako zlomový?

To se uvidí teprve časem. Jistě je obdivuhodné, že to Elon Musk a lidé z jeho firmy dokázali bez státní dotace. Je ovšem otázka, jakou budoucnost v kosmonautice mají pilotované lety ve světle skutečnosti, že i do kosmonautiky rychle pronikají metody umělé inteligence, které omezují vysoká rizika spojená s každým pilotovaným kosmickým letem vně zemské magnetosféry.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Test rakety Falcon Heavy

Zdroj: Reuters