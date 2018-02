Tohle velké SUV v pěti i sedmimístné kombinaci už trochu zastarávalo. Přece jen se představilo už před dlouhými lety a my jsme ho testovali v září roku 2015. [celá zpráva]

Konkurence nespí, a tak i Kia musela trochu auto vylepšit. Třeba přední světla mají jiný tvar a optiku. Diodové svícení vypadá efektně, stejně jako implementace malých čtvercových světel mlhovek. Trochu změněná čelní maska dostala hlavně pořádnou dávku chromu díky verzi GT-Line. Zepředu vypadá auto hodně dobře a zezadu to není jiné. Stačí se podívat na svítící LEDky na zadních světlech, které jsou výrazné a dobře podtrhují mohutnost auta.

Kia Sorento je opravdu velký koráb

FOTO: František Němec, Novinky

Nová výbava GT-Line pak nabízí taky velké nášlapy nebo chromovanou koncovku výfuku. Prostě auto opravdu na první pohled luxusní.

Interiér trochu zaostává

Uvnitř je cítit, že tohle auto bylo postaveno hlavně kvůli USA. Je to ohromný koráb s velkou nabídkou prostoru. Změny materiálů nebo čtyřramenný volant jsou příjemným vylepšením. Zastavit se však musíme u navigace.

Máme rádi ty infotaimenty, kde se všechno nedělá přes dotykovou obrazovku. Tlačítka jsou základ. Kia v tomhle exceluje. Vše je jednoduché, intuitivní a perfektně odladěné. Jenže přece jen bychom tady očekávali, že s faceliftem se změní i design. Ta tlačítka ať zůstanou (!), ale co takhle zapracovat na spárách, grafice…?

Tak navigace a infotaiment funguje dobře, ale ten design už by chtěl vylepšit

FOTO: František Němec, Novinky

No a ten obloučkový design klimatizace... A ta červená čísla?

FOTO: František Němec, Novinky

Sedadla v černé kůži jsou opravdu ohromná. V zatáčkách ale ne úplně drží pozadí cestujících (bedra celkem ano), takže ten pocit z jízdy je v tomhle případě trochu slabší.

Pod kapotou síla

Stejně jako před lety, jsme měli pod kapotou nejvýkonnější agregát z nabídky, tedy naftový čtyřválec o objemu 2,2 litru s výkonem 147 kW při 3800 ot./min a točivým momentem 441 N.m při 1750 ot./min. V zimě je motor silně hlučný první dvě minuty. Pak utichá a je to skvělý společník. Stejně tak i chválíme lepší odhlučnění podběhů kol.

Teď ale k tomu novému – osmistupňové automatické převodovce. My v roce 2015 měli šestistupňovou. Je to takový rozdíl? Minule jsme byli spokojeni. Můžeme být tedy spokojeni ještě víc? Jednoznačně ano. Samozřejmě, že tenhle ohromný tank s velkým motorem a hydrodynamickou spojkou není žádným sporťákem a dlouho mu na stopce trvá, než se vzpamatuje, ale to všem takovým typům převodovek.

Dva stupně navíc poznáte hlavně na plynulosti. Při klidné a ustálené jízdě vlastně ani nezaznamenáte pohyby v otáčkách motoru. Otáčkoměr si lehce poskakuje nahoru a dolů a cestující nic neřeší. Ve chvíli, kdy se prošlápne plyn prudce dolů, teprve je slyšet změna kvůli potřebě vytočení agregátu do vyšších otáček. Ale stále hydrodynamický měnič všechno pohltí a těsně seřazené stupně pak zamáznou i ten zbytek. Vlastně není rozdíl mezi klidnou jízdou a prudkou akcelerací.

Největší a nejsilnější motor v nabídce

FOTO: František Němec, Novinky

Ten pohon 4x4 jsme posléze vyzkoušeli v terénu a musíme říct, že velmi, ale velmi pozitivně překvapil.

FOTO: František Němec, Novinky

Navíc má převodovka čtyři nastavení: Comfort-Eco-Sport a Smart. Ten poslední pak přepíná mezi těmi třemi podle toho, jak je zrovna zapotřebí. Všechno automaticky. Bohužel sportovní režim je v tomhle případě spíš takový pocitový. Rychlejší odezva na plynu se stejně utopí v převodovce a ani přitvrzení tuhosti volantu není moc znatelné. Takže hlavní výhodou sportovního režimu je to, že po uvolnění plynu třeba po předjíždění, elektronika nenechá spadnout otáčky motoru až dolů, ale drží je nějakou dobu pod 3000/min., aby byly k dispozici.

A jak je to se spotřebou? Minulý test nám na konci ukázal průměrnou spotřebu 8,8 l na 100 km a ten současný o desetinu lepší.

Ještě jsme se nezmínili o podvozku. Ten se nezměnil. Stále je to houpavý parník, který se v zatáčkách hodně naklání (tady je nevýhoda v těch plochých sedácích) a je tu cítit opravdu velká hmotnost vozidla (přes 1,8 tuny). Proto je lepší jezdit rozvážně a klidně. Tohle není žádný sporťák.

Stojí za to?

Tohle auto má všechno – od střešního panoramatického okna až po adaptivní tempomat a udržování auta v jízdních pruzích, takže vlastně po nějakou dobu klidně můžete nechat řízení zcela na autě samotném. Základní cena modelu Kia Sorento je 949 980 Kč. Náš model v nejvyšší výbavě GT-Line pak vyjde na 1 299 980 Kč. Srovnávat korejskou značku s prémiovými značkami by ale bylo stále příliš smělé. Takže ho srovnejme třeba s Ford Edge, který v nejvyšší výbavě Vignale stojí 1 309 900 Kč. Jak vidíte, je to opravdu vyrovnaný souboj a jde vlastně jen o to, komu se víc líbí Kia nebo Ford.