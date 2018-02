Polestar byla ještě nedávno firma, která se zabývala tuningem vozidel značky Volvo. Pak ji Volvo koupilo, zabalilo do svého portfolia a vytvořilo z ní tovární tuning. Minulý rok se z Polestaru ale zase stala samostatná značka. Tentokrát začala vyvíjet vlastní modely na bázi Volva.

První model s lakonickým názvem 1 je hybridní kupé, které má mít hybridní pohon o výkonu 440 kW (600 koní) a točivý moment 1000 Nm. Toho se má dosáhnout díky dvojici elektromotorů na zadní nápravě. Auto dokáže jet i na čistě elektrický pohon, na nabité akumulátory nabídne dojezd až 150 km.

Všem daným charakteristikám ovšem odpovídá i cena. Ta by se měla pohybovat kolem 3,5 miliónu korun. Výroba by měla probíhat v Číně, v plánu bylo původně 1500 vozidel, rozložených do tří let. Jenže poptávka prý několikanásobně převyšuje nabídku, a tak Polestar pravděpodobně zvýší výrobu. Ovšem nebude to nic jednoduchého, vždyť karoserie je celá z uhlíkového kompozitu.

Polestar 1

FOTO: Polestar

FOTO: Polestar

Jen chvíli po zprávě o modelu 1, kterou přinesl renomovaný automobilový deník Automotive News, se objevila tentokrát oficiální zpráva od Thomase Ingenlatha, tedy bývalého šéfdesignéra Škody a dnes vedoucího značky Polestar, že druhý (levnější) model se bude jmenovat Polestar 2 (překvapivě). Představen bude ve druhé polovině roku 2019, výroba začne v roce 2020 a půjde o konkurenta Tesly Model 3. Cena bude asi 40 000 eur, tedy asi jeden milión korun.

Tesla Model 3

FOTO: Tesla