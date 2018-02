Natáčení probíhalo na uzavřené silnici, po které se jezdí i slavná rallye Monte Carlo. Její poslední ročník mimochodem skončil v neděli 28. ledna. Během natáčení s Alpine A110 se objevil problém s motorem.

Po rozsvícení kontrolky Chris Harris, jenž vezl Eddiho Jordana, bývalého závodníka a majitele stejnojmenné stáje formule 1, zastavil. Zadní část už hořela, a tak oba muži z auta vyskočili. Požár byl už v tu chvíli natolik masivní, že jej nebylo možné běžným hasicím přístrojem uhasit.

„Když jsem otevřel dveře, plameny se už dotýkaly mojí ruky,” uvedl pro server TopGear.com jezdec. „Auto bylo bohužel zničeno. Vždycky jsem smutný, když vidím krásné auto zničené,” dodal Chris Harris. Fotografii hořícího stroje i vyjádření Top Gearu najdete zde.

Renault příčiny vyšetřuje



Renault netuší, proč jeho nový model, který se zatím nedodává v sériové verzi, zachvátil požár. Automobilka hodlá prozkoumat všechny předprodukční exempláře.

Alpine A110 pohání benzínová osmnáctistovka o výkonu 252 (185 kW) při 6000 otáčkách a s točivým momentem 320 Nm od 2000 otáček. Síla motoru se přenáší na kola zadní nápravy. [celá zpráva]

Konkurenční pořad The Grand Tour měl shodou okolností při loňském testu podobně nepříjemný zážitek. Během natáčení pořadu se vzňal elektrický sporťák Rimac Concept One, který řídil Richard Hammond. Ten se z hořícího auta naštěstí také dostal, měl ovšem zlomenou kost a musel být letecky transportován do nemocnice. [celá zpráva]