V italské Modeně v centrále firmy Ares Design byl odhalen koncept Project Panther. Vypadá božsky. Prostě fantastická vzpomínka na původní DeTomaso Panthera se vším všudy. Do délky má karoserie o 10 cm navíc, rozvor je o 12 cm delší, ale jinak je tato vzpomínka na sedmdesátky naprosto dokonalá. Aby se upravila karoserie a její poměry, tak designéři například posunuli čelní sloupek o deset centimetrů dozadu. Takže auto vypadá velmi svalnatě, ale ne nahrbeně.

Lidé kolem Danyho Bahara, bývalého šéfa Lotusu, dokonce zachovali přední výklopná světla (mrkačky), i když to podle dnešních měřítek snad ani není možné z důvodů bezpečnosti. Všechny povrchové panely i na konceptu jsou z uhlíkového kompozitu, stejně jako by měly být u sériového vozu. Mihai Panaitescu, šéfdesignér projektu, říká, že prostě chtěli udělat moderní auto s pocitem toho starého. Nebo, chcete-li, staré auto s technikou roku 2018.

Co je pod kapotou? To je kompletně Lamborghini. Dokonce i ten interiér je z něj převzatý. Sedadla, přístojovka, budíky (i když v pozměněném designu, takže to ani není poznat), všechno je z Lamba. Jen je tu víc doplňků z karbonu. Motor by měl být také od této italské značky. Jen několik drobností, jako třeba výfuk, by se mělo navrhnout podle originálu. A to nejen tak, aby stejně vypadaly, ale aby i stejně zněly. Výkon vozu by se měl pohybovat někde mezi 650 až 660 koňmi a hmotnost by přitom měla být asi o 220 kilogramů nižší než u vozu Lamborghini.

Čekáte, že tohle auto zapadne v historii a skončí zase jako mnoho podobných projektů někde u konkurzních správců? Tak to byste se tentokrát velmi zmýlili. Produkce prý začne už v polovině února a devět vozidel je už dokonce předobjednáno. Cena se přitom pohybuje kolem 19 miliónů korun.

