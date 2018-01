Čas od času se objeví údajně zázračné zařízení, které zlepšuje životnost motoru nebo snižuje jeho spotřebu, a to za pár korun a téměř bez údržby. Jako příklad vezměme Magnufuel, systém, který měl pomocí magnetů připevněných na palivové hadici pod kapotou seřazovat molekuly, a tak pomáhat k nižší spotřebě paliva.

Dnes máme před sebou něco podobného, byť o něco sofistikovanějšího. Zařízení si říká ezero a pochází od britské firmy CGON. Vyrábí vodík, který putuje do sání a vstupuje do spalovací komory spolu se vzduchem a palivem, čímž má zajistit chladnější a rychlejší spalování směsi.

To má znamenat snížení emisí CO2 - a tedy spotřeby paliva - až o 20 procent - a také snížení dalších emisí, např. oxidů dusíku či pevných částic, a to až o 80 procent. To vše za 459 liber, tedy asi 13 400 korun, a jediná údržba, kterou je třeba dělat, je dolít jednou za 10 tisíc kilometrů čtvrt litru elektrolytu, což vyjde v přepočtu asi na 145 korun.

Tohle malé zařízení má uspořit až 20 procent paliva.

FOTO: CGON

Vypadá to jako zázrak. Jenže automobilky dnes investují desítky, ba stovky miliónů eur do toho, aby snížily emise svých vozů o jednotky gramů CO2 na kilometr. V EU totiž automobilky čelí pokutě 95 eur (cca 2 400 korun) za každý nadlimitní gram a každé prodané auto, což může výslednou pokutu vyhnat do desítek miliard korun.

Proto máme v autech start-stopy, proto musel u koncernu Volkswagen dobrý motor 1,2 TSI ustoupit tříválci 1,0 TSI, který má díky menšímu počtu válců nižší vnitřní ztráty, a tudíž i lepší spotřebu paliva v normovaném testu. Všechno ve jménu co největšího snížení emisí.

A pak přijde zázračná krabička, která dokáže za pár korun snížit emise CO2 až o dvacet procent? Pokud by to byla pravda, automobilky by firmě CGON utrhaly ruce a ona by vůbec nepotřebovala prodávat tohle zařízení běžným motoristům. A už vůbec ne za pouhých třináct tisíc.

Největší část „zázračné krabičky” zabírá elektrolyt.

FOTO: CGON

Už jen tohle by mohlo stačit k tomu, abychom ezero označili za podvod anebo přinejmenším za nesmysl. A to, kdybychom pominuli fakt, že firma CGON na svém webu nevysvětluje princip, proč troška vodíku - údajně do průměrného 1,5l motoru nateče 7 centilitrů vodíku za minutu - dokáže takhle zlepšit spotřebu a emise.

Také jsme o ezeru nenašli příliš zmínek v médiích, byť toto zařízení existuje už přinejmenším několik měsíců, a pokud nějaká zmínka byla, zdrojem byl zase jen web CGONu. Jenže o tomto vynálezu informuje svět i agentura Reuters.

A konečně, na webu firmy jsme mezi „svědectvími” neznámých lidí o tom, jak ezero krásně funguje, našli podobná slova Grahama Chapmana, technického ředitele britské automobilky Morgan. Napsali jsme do Morganu o potvrzení či vyvrácení, ovšem zatím jsme nedostali odpověď.

Morgan prý používá zařízení ezero. (Ilustrační foto modelu Aero 8)

FOTO: Morgan

Ve výsledku si tedy nejsme jisti, jestli ezero odsoudit jako hloupost a/nebo levárnu, snahu vytáhnout z důvěřivců pár Palackých, anebo jestli očekávat velký boom a instalaci do všeho od Fabie po Ferrari už v továrně. Jakmile, pokud vůbec, nám automobilka Morgan odpoví na dotaz, rozhodně si informace nenecháme pro sebe, ať budou jakékoliv.