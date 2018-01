Pod pojmem „elektromobil Škoda” si představíme sotva nějaký koncept, automobilka dnes nevyrábí ani plug-in hybrid, natož elektromobil s bateriemi. Přesto však na počátku 90. let vzniklo asi 1100 elektrických favoritů, a to pod názvem Eltra 151L, resp. v užitkové verzi Eltra 151 Pick-up.

Podle webu Auto-Mania.cz byla tato auta poháněna elektromotorem o výkonu pouhých 20 koní a 49 Nm, který spotřebovával elektřinu z 10kWh olověných baterií. Spotřeba byla údajně 20-25 kWh na 100 km, což znamená, že dojezd lze odhadovat do 50 km.

Zajímavostí je, že elektromotor poháněl kola přes standardní manuální převodovku benzínového favorita, jen bez pátého rychlostního stupně. Maximální rychlost vozu byla okolo 80 km/h. Co to všechno znamená? Že elektro-Favorit může být jediným sériově vyráběným elektromobilem s manuální převodovkou v historii.

Spojení elektromotoru a manuální převodovky je unikátní. Pod kapotou ale chybí baterie.

FOTO: Petr Pengl, DC Auto

Auta se vyráběla v závodě Škoda Elcar Ejpovice. Pár kusů koupila pošta pro rozvoz zásilek v centrech velkých měst, zbytek většinou putoval do zahraničí. Jeden z vozů se však dostal zpátky do Čech.

Před smutným koncem kdesi na šrotišti nebo v kopřivách ho zachránila děčínská firma DC Auto. „Auto tam stálo na špalcích, bez klíčů, bez papírů, možná ho v Německu vyřadili z evidence,” řekl Novinkám Petr Pengl ze zmíněné společnosti.

Může být váš, ale nehýbe se vlastní silou



Vůz je aktuálně na prodej, ale není kompletní. Chybí nabíječka a baterie, které patří do motorového prostoru. Výhodou budiž, že vůz prý není moc zrezlý. Nevýhodou naopak, že k autu nejsou vůbec žádné doklady. To znamená, že v ČR půjde do provozu přihlásit jen jako veterán.

Místo otáčkoměru je tu budík - ukazuje, kolik síly zrovna využíváte.

FOTO: Petr Pengl, DC Auto

Kdy to bude možné, je ale zatím otázkou. Probíhá komunikace s automobilkou Škoda, aby určila rok výroby auta; prozatímní odhady hovoří o roku 1992 podle výbavy označené LS, původní masky chladiče a hnědého interiéru.

Pokud se tato domněnka potvrdí, znamená to, že na veteránské značky bude mít tento konkrétní favorit nárok v roce 2022. A také to znamená, že současný anebo případný nový majitel má na renovaci čtyři roky.