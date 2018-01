Kdo by čekal, že se Toyota vrhne na supersporty? Když před časem měla značka dva zájmy – udržet se jako největší výrobce aut na světě a vrátit svým vozům zpátky spolehlivost, očekávali jsme, že budoucnost přinese spíš malé a levné vozy. Jenže svět má nyní dost peněz a image se dělá nejlépe tím, že firma představí něco extra.

A tak Gazoo Racing, která dostala za úkol rozšířit prodeje silnějších a rychlejších verzí, musí ven s nějakou pořádnou peckou, která ukáže světu, že Gazoo rating na to má. Díky tomu tu máme Toyota Gazoo Racing GR Super Sport.

Je to vlastně jen převlečený závodní speciál Toyota TS050 pro závody LeMans. Technika je vlastně kompletně stejná. Například motor je vidlicový šestiválec 2,4l s dvojitým přeplňováním, který ale spolupracuje s elektromotorem. Tedy skutečně to samé, co se prohání po Le Mans. Celkový výkon celé soustavy je 735 kW, tedy 1000 koní.

Konstrukce vozu je kompletně z uhlíkového kompozitu a opět je možné ji srovnat se závodním speciálem. Základem je totiž uhlíkový monocoque, který má k sobě přidělané všechny další díly. Takže stroj lze kompletně odstrojit od povrchových panelů a stejně by jel. Konstrukce je lehká a přitom extrémně pevná. Je to taková skořápka kolem posádky.

Díky téhle konstrukce lze očekávat, že hmotnost vozu bude extrémně nízká. Vzhledem k tomu, že závoďák má 875 kg, tak tenhle speciál by se mohl pohybovat někde kolem tisíce kilogramů. Přepočet koní na kilogram je tak stejně jednoduchý, jako fascinující.

U Gazoo Racin zatím vůz připravili jako koncept. Zda bude auto nabídnuto zákazníkům jako klasický model, zatím nevíme.