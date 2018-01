Vandalové poničili klíčem limitované Lamborghini Huracán Avio

Poškrábat klíčem cizí auto je neodpustitelné, ať to vandal udělá z jakékoli pohnutky. O to víc je smutné, když si vybere Lamborghini Huracán v limitované edici, jako to udělali vandalové v Belgii. Vůz byl určitě pojištěn, přesto je podobný čin nepochopitelný.